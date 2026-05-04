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台積電回5日線、聯發科跳空鎖漲停！台股開高飆漲逾千點直搗4萬關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股再度突破4萬大關。圖／聯合報系資料照片
台股再度突破4萬大關。圖／聯合報系資料照片

川普宣布對伊朗敵對行動「已終止」，市場地緣風險降溫，美股上周五漲多跌少，道瓊下跌152點，標普500與那斯達克續創新高；台股ADR表現分歧，台積電（2330）小漲0.41%，聯電（2303）微跌，日月光（3711）走揚，整體科技股氣氛偏多。

台股5月首個交易日開盤上漲301.76點，指數來到39,228.39點，在台積電重返5日線、聯發科（2454）直接跳空漲停鎖死帶動下，大盤漲點快速拉升至逾千點，再度突破4萬大關。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高65元、報2,200元，台達電（2308）開2,250元、鴻海（2317）開224元、聯發科開2,870元、日月光投控開497元。

類股方面，半導體、電子、其他電子、通信網路等漲幅居前，油電燃氣、塑化、生技走勢相對疲弱。聯電、友達（2409）、旺宏（2337）交投相對熱絡。

回顧台股4月30日表現，集中市場收盤下跌376.87點、以38,926.63點作收，成交量1.02兆元。三大法人賣超532.67億元，包括外資賣超535.62億元、投信買超10.83億元、自營商賣超7.89億元。

法人指出，台股上周四跌破5日線、技術指標轉弱，短線轉入高檔震盪，留意10日線支撐。儘管台灣首季GDP達13.69%提供基本面支撐，5月在AI題材與國際科技大會帶動下，資金仍偏多布局權值與供應鏈；惟逢報稅季賣壓、中東局勢及技術面乖離擴大，盤勢波動恐加劇。

台股

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