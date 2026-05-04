快訊

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

簡立峰專欄／推新模型市場反應淡 Meta跨足AI遇何困境？

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

美股創高帶動偏多氣氛 投顧：台股蓄勢叩關4萬點

中央社／ 台北4日電

科技業財報優於預期，帶動美股1日主要指數那斯達克和標普500指數再創新高。投顧表示，台指期1日夜盤漲逾700點，帶動市場氣氛偏多，關注台股今天開盤指數續向4萬點關卡靠攏；進入5月電子傳統淡季，盤勢能否穩步墊高，待觀察資金回流與個股基本面支撐。

美股1日表現，在市場對伊朗戰爭議題反應平淡下，受科技大廠多數公布財報亮麗的激勵，美股標準普爾500指數和那斯達克指數再度改寫歷史新高紀錄。

道瓊工業指數終場下跌152.87點，或0.31%，收在49499.27點；標準普爾500指數上漲21.11點，或0.29%，收在7230.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲222.14點，或0.89%，收在25114.45點；費城半導體指數上漲91.639點，或0.87%，收在10595.340點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌0.5%，台積電ADR上漲0.4%。

台股30日表現，下跌376.87點，收在38926.63點，外資賣超逾新台幣535億元，其中，賣超南亞科居冠，也調節元大台灣50（0050）、中鋼和台積電，賣超台積電2.1萬張；另一方面，外資則布局聯電、主動式ETF等。

三大法人合計賣超531.67億元，其中自營商賣超7.89億元，投信買超11.83億元，外資及陸資賣超535.61億元；值得注意的是，外資連續4個交易日賣超，累計賣超逾1922億元；投信則連8個交易日買超，自營商連2賣。

投顧表示，近期第1季財報與4月營收密集公布，市場將回歸基本面檢視個股表現；不過，隨著指數漲幅已大，漲多帶來的震盪風險仍須留意。

輝達 台積電 伊朗戰爭

延伸閱讀

連假期間美股高歌 台股好事多再戰4萬點

台股豔陽天 熱炒四題材…法人樂觀指數再衝高

美股攻頂 本周聚焦就業 專家：勞動市場強韌將有助紓解市場疑慮

台股衝上4萬點...半個月5千點太兇？專家看好00400A：健康輪漲、主動式ETF吃大波段

相關新聞

台積電回5日線、聯發科跳空鎖漲停！台股開高飆漲逾千點直搗4萬關

川普宣布對伊朗敵對行動「已終止」，市場地緣風險降溫，美股上周五漲多跌少，道瓊下跌152點，標普500與那斯達克續創新高；台股ADR表現分歧，台積電（2330）小漲0.41%，聯電（2303）微跌，日月

台股熱潮勢不可擋！4月總開戶數突破1,420萬再創歷史新高

台股交投火熱，帶動全民投資大航海時代。根據臺灣證券交易所公布，4月台股總開戶人數一舉衝破1,420萬人大關，達到14,200,794人，較3月份增加98,558人、月增率約0.7％，持續刷新台股史上最

台股衝破4萬點！聯發科跳空鎖漲停、日月光漲9%、台積電半根停板

受惠美股科技股上周五續強，標普500與那斯達克指數雙雙改寫收盤新高，台股4日早盤由半導體權值股領軍強攻，加權指數一開盤即突破39,000點，開盤不到10分鐘更一舉衝破40,000點大關，大漲1,306

美股創高帶動偏多氣氛 投顧：台股蓄勢叩關4萬點

科技業財報優於預期，帶動美股1日主要指數那斯達克和標普500指數再創新高。投顧表示，台指期1日夜盤漲逾700點，帶動市場...

台股豔陽天 熱炒四題材…法人樂觀指數再衝高

時序進入5月，在Google等四大CSP財報優於預期，上調資本支出，上市櫃AI供應鏈4月營收表現可期，加上輝達20日將公布最新一季財報、台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身行情將起跑，多家大型法人機

聯發科目標價 高盛喊到5,000元…重申「買進」評等

高盛證券發布最新報告指出，聯發科受惠AI特殊應用IC（ASIC）上升周期才剛開始，到2028年獲利空間都很大，將聯發科目標價一舉從2,454元，大幅調高103%至5,000元，為現階段外資圈最高價，重

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。