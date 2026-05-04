美股創高帶動偏多氣氛 投顧：台股蓄勢叩關4萬點

科技業財報優於預期，帶動美股1日主要指數那斯達克和標普500指數再創新高。投顧表示，台指期1日夜盤漲逾700點，帶動市場氣氛偏多，關注台股今天開盤指數續向4萬點關卡靠攏；進入5月電子傳統淡季，盤勢能否穩步墊高，待觀察資金回流與個股基本面支撐。

美股1日表現，在市場對伊朗戰爭議題反應平淡下，受科技大廠多數公布財報亮麗的激勵，美股標準普爾500指數和那斯達克指數再度改寫歷史新高紀錄。

道瓊工業指數終場下跌152.87點，或0.31%，收在49499.27點；標準普爾500指數上漲21.11點，或0.29%，收在7230.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲222.14點，或0.89%，收在25114.45點；費城半導體指數上漲91.639點，或0.87%，收在10595.340點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌0.5%，台積電ADR上漲0.4%。

台股30日表現，下跌376.87點，收在38926.63點，外資賣超逾新台幣535億元，其中，賣超南亞科居冠，也調節元大台灣50（0050）、中鋼和台積電，賣超台積電2.1萬張；另一方面，外資則布局聯電、主動式ETF等。

三大法人合計賣超531.67億元，其中自營商賣超7.89億元，投信買超11.83億元，外資及陸資賣超535.61億元；值得注意的是，外資連續4個交易日賣超，累計賣超逾1922億元；投信則連8個交易日買超，自營商連2賣。

投顧表示，近期第1季財報與4月營收密集公布，市場將回歸基本面檢視個股表現；不過，隨著指數漲幅已大，漲多帶來的震盪風險仍須留意。