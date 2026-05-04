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連假期間美股高歌 台股好事多再戰4萬點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股五一連假休市期間，美股費半指數、那斯達克指數均再創新高，台積電（2330）ADR也反彈至近400美元，伴隨4月30日台指期夜盤收盤點位首度站上4萬點，眾多正面因子帶動下，市場專家看好，將激勵今（4）日行情再次挑戰4萬點大關。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，台股波段漲多後難免震盪，不過，觀察台灣作為全球半導體與資通訊硬體供應鏈最關鍵的節點，出口數據已率先反映此一結構性紅利，電子產業成為最直接、也最具能見度的受益族群。

從最新出口數據觀察，台灣3月出口金額不僅創下歷年單月新高，更首度突破800億美元關卡，年增率跳升至61.8%，展現極為強勁動能。

3月台灣外銷訂單金額也衝上911.2億美元，創歷年單月新高，年增率跳升至65.9%，連續14個月維持雙位數成長，顯示台灣製造業正處於新一輪景氣擴張階段，對台股形成明確的基本面支撐，尤其有利大型權值電子股與中上游供應鏈評價。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國指出，台股ETF、基金規模已逾6兆元之際，5、6月還有聯博台股動能收益、富邦台股主動ETF、安聯美國科技主動等多檔將陸續募集，將在行情下檔建構有利支撐。

基金 台股 那斯達克

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