聯發科目標價 高盛喊到5,000元…重申「買進」評等

高盛證券發布最新報告指出，聯發科（2454）受惠AI特殊應用IC（ASIC）上升周期才剛開始，到2028年獲利空間都很大，將聯發科目標價一舉從2,454元，大幅調高103%至5,000元，為現階段外資圈最高價，重申「買進」評等。

這是高盛今年來第三次上調聯發科目標價，從年初的1,400元三級跳到5,000元，外資對聯發科目標價目前次高為瑞銀的3,400元，接著是摩根士丹利的2,988元、花旗及麥格理的2,800元。

高盛指出，聯發科獲利有上行空間，主要來自於次世代AI ASIC專案支撐。

聯發科新一代專案平均售價（ASP）將比目前的世代高出數倍，因為除了I／O晶粒以外，聯發科還有機會參與運算晶片設計流程。而且，新專案的內容價值更高，預期將提升毛利率，進而擴大至2028年獲利上行空間。

高盛將聯發科2028年AI ASIC預估營收從190億美元，大幅提高到480億美元，看好屆時將占總營收66%。雖然投資人對第二種先進封裝方案有疑慮，但聯發科強調第二種方案有其優點，且執行進度良好。

高盛看好聯發科AI ASIC業務後市可望強勁成長，將聯發科2027年預估營收年增率從60%上調到61%，2028年預估營收年增率更從29%大幅調高到111%，營益率則將從2027年的22%提高到2028年的33%。

高盛並將聯發科今年預估每股純益（EPS）從51.7元上調到63.29元，2027年預估EPS從122.72元調高到132.18元、2028年預估EPS從177.38元大幅調升到406.51元。

基於2027年下半年至2028年上半年預估EPS，高盛給予聯發科25倍本益比，並據此調高目標價，重申「買進」評等，目標價5,000元，較聯發科4月30日收盤價2,610元，隱含近92%上漲空間。