台股豔陽天 熱炒四題材…法人樂觀指數再衝高

時序進入5月，在Google等四大CSP財報優於預期，上調資本支出，上市櫃AI供應鏈4月營收表現可期，加上輝達20日將公布最新一季財報、台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身行情將起跑，多家大型法人機構預期，後續指數豔陽高照，有望上看42,500點至44,000點，再創歷史新高。

根據富邦、統一、台新、永豐、元富、華南等多家大型投顧看法，台股5月正向題材紛呈。首先，上市櫃公司將在10日公布營收，在3月突破5兆元、再寫歷史新高中，包括AI供應鏈最上游的台積電（2330）交出新高佳績，意味零組件、PCB、散熱、組裝等中下游AI供應鏈4月營收表現可期，將激勵一波多頭人氣。

其次，上市櫃公司15日將公布第1季財報，以台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）為領頭羊，搭配新台幣匯率友善等外部環境來看，法人圈估算單季獲利可望突破1.4兆元、上看1.5兆元，再寫歷史單季新高，將是台股最有力的下檔支撐。

第三，由Google、亞馬遜、微軟、Meta等甫公布財報的四大CSP來看，今年資本支出已上修至6,700億美元，輝達將在20日公布的財報，預期亮麗可期，將對台系供應鏈形成正面催化效應。

第四，台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月2日至5日登場，輝達執行長黃仁勳6月1日將發表主題演講，展示AI的「五層蛋糕（Five-Layer Cake）」架構，搭配20日財報，下旬起將大展暖身行情，有望帶動指數新一波走勢。

除了正向題材，法人也提醒，投資人宜關注籌碼面，反應散戶動向的融資餘額迄今已來到4,609億元，是2000年9月以來的新高，4月大增791億元，居史上單月增額新高，顯示籌碼趨於凌亂。

此外，5月報稅季，有部分大股東需賣股繳稅，不利資金動能；聯準會4月會議鷹派音浪逐漸增加，加上新任聯準會主席提名人華許可能在5月15日接任，其過往縮減資產負債表的主張，預期增加美股不確定性。最後，目前指數與年、季線乖離率都來到新高區，大盤技術性回檔壓力大增。