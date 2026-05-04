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台股狂飆降槓桿 多家券商升息、停借同步啟動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台股交易熱度升溫，在金管會關切下，國內多家券商採取暫停「不限用途貸款」新申請、上調利率等做法，控管投資人槓桿操作。 本報資料照片
台股交易熱度升溫，在金管會關切下，國內多家券商採取暫停「不限用途貸款」新申請、上調利率等做法，控管投資人槓桿操作。 本報資料照片

台股今年以來一路狂飆，市場槓桿風氣盛行。據悉，金管會上周針對股票質押借貸與違約交割風險示警各券商，幾家大型券商同步出現收縮動作，包括統一證、華南永昌證暫停「不限用途貸款」新申請，永豐證等多家券商調升利率、限縮額度甚至不再續借，「升息＋停借」同步出現。

台股大盤上周五收在三萬八九二六點，今年以來指數大漲近一萬點，上市櫃合計平均日成交量約一兆元。隨著台股指數與成交量同步攀高，投資人透過股票或ＥＴＦ（指數股票型基金）質押借款進場的情況快速升溫，市場槓桿明顯擴大，甚至有不少投資人利用台積電或ＥＴＦ進行質押，來回操作下，等於一套資金翻出兩到三倍的額度。券商高層透露，金管會上周陸續與券商溝通，提醒注意融通業務風險，並關注資金使用與投資人槓桿情形。

「關鍵就在違約交割層出不窮」，金融圈人士指出，近期市場違約交割案件增加，很明顯與投資人資金調度失衡及槓桿操作擴大有關，當行情波動加劇時，風險更容易浮現。因此金管會即便表示融通總額並未超過百分之四百，「且還有很大距離」，但實際上已經責成券商自我控管。

金管會證期局統計到上周二，卅四家券商辦理融通業務，整體市場平均為百分之一五九，且沒有券商接近百分之四百的上限。

根據各券商的反應，針對「不限用途貸款」，除了暫停借貸外，還有就是調高利率，降低投資人套利的空間，原本市場常見百分之二點五左右的低利資金，基本上這波之後已經不復見。

富邦投顧總經理陳永俊表示，根據巴菲特指數跟年線乖離率來看，台股短線明顯過熱，「至少會有一成的回檔空間，而且可能就在這幾周」。市場人士解讀，如果金管會不在此時「踩煞車」，台股一旦回檔，將對投資人帶來重大損失。

台股指數 金管會 股票

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