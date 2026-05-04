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川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

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就市論勢／AI、半導體鏈 可留意

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

5月全球金融市場最大事件是「華許時代」登場，但面臨五大挑戰。

首先是川普政府希望現任聯準會主席鮑爾屆滿後，「不以任何理由留任」，但鮑爾表示保留理事資格。其次是4月底FOMC會議有三名成員反對在聲明中納入偏向寬鬆的措辭。

第三，華許多次抨擊目前聯準會講太多、管太多，且效果不佳，暗示政策應該先持續縮表。四、華許立場是鷹派或修正派？市場可能需要三至六個月了解聯準會貨幣政策的調整方向。五、華許宣稱獨立性，但川普不可能忍受無法控制（溝通）的主席。

4月美股費半指數連續18個交易日上漲，成為全球AI股指標，費半變動可能比台股指數漲跌更重要。AI晶片需求強勁，輝達、台積電（2330）ADR、博通股價紛創新高；「HALO」效應（重資產低淘汰）：軟體被AI取代但硬體不會，CPU成AI敘事，英特爾股價暴漲。

目前費半指數成分股前十大權重合計60%，其中，前三大包括輝達、博通與超微合計約28%，成分股齊質性高，造成暴漲的超跑屬性。

展望未來，費半指數不可能永遠不拉回，拉回幅度也不會小，重點是市場回檔觸發事件：例如AI需求下修、OpenAI不如預期、美中半導體管制、下次財報展望下修等。市場戲稱這些都是「鬼故事」，故事人人會講，誰來講以及什麼時機點講，可能是5月金融市場最大的變數。

投資建議

加權指數40,000點沒有太大投資意義，台積電占指數權重44%、占台灣50權重63.2%，指數狂飆，仍有一半個股股價低於年線，股神滿街走，出現信心過剩、風險變大等危機。

操作策略建議為：一、盯緊費半指數與台積電ADR表現，核心持股為AI股與半導體供應鏈；二、分批操作，震盪擴大代表具備「價差操作」機會；三、關注主動式ETF持股變動。

台股 輝達 川普

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