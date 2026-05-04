法說概念股 市場焦點

除了美系大咖科技廠的財報效應將牽動本周台股行情外，近期台系科技廠正值法說會高峰，相關業者在法說中釋出的首季獲利與後市看法，除將攸關個別公司的股價表現外，還將影響產業信心甚至台股表現，市場均屏息以待。

據統計，本周將舉行法說的上市櫃指標廠包括：華邦電（2344）、環球晶、富世達、威剛、川湖、聯詠、騰輝電子-KY、勤誠等，其中尤以華邦電、威剛等記憶體相關廠商最受矚目，其他如銅箔基板廠騰輝電子-KY也是市場矚目的焦點之一。

記憶體族群經過過去二個月的漲多修正後，近來重新攫獲投資人的目光，除了籌碼逐漸沉澱換手蓄勢再攻外，主因基本面短期產能嚴重不足，且AI推論帶來強勁的儲存空間需求，吸引市場再次聚焦。

華邦電客戶訂單動能轉強，並主動洽談長期合作，反映出對利基型DRAM的需求強勁，Flash需求亦同步回溫，有利營運出現爆發性成長。如群益投顧即預估華邦電今年每股稅後純益（EPS）將達12.87元，年增高達13.6倍。

記憶體模組廠威剛，由於受惠DRAM、NAND供不應求，支撐報價維持高檔，且威剛具有良好備貨能力，有利未來獲利表現，華南投顧預估今年EPS將上看141.6元，因此給予「強力買進」評級，目標價上看850元業界最高。