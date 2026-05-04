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一周盤前股市解析／記憶體、玻纖 可關注
台股上周四（30日）呈「高檔震盪、開高走弱」格局。早盤在法說會題材與部分權值股撐盤下，加權指數以約39,571點開出，一度上攻接近39,850點，顯示多方仍試圖延續近期創高動能，然隨獲利了結賣壓出籠，指數逐步回落，終場下跌376點，以38,926點作收。
統一投顧協理陳晏平指出，聯準會維持利率不變、但內部意見嚴重分歧，加上美伊僵局恐拖久，國際油價創下中東戰事以來新高，通膨預期上升，導致美債殖利率走揚。
台股目前技術面仍維持強勢，加上美股科技巨頭財報多數優於預期，有利指數震盪盤堅，但外資連續四日賣超，期貨空單在4萬多口水準，仍須留意行情劇烈波動，操作上低接不追高。追蹤族群包括台積電（2330）及先進製程／封裝相關、高速傳輸、載板與PCB、電源管理、散熱、軍工航太、特用化學及高殖利率概念等族群。
台新投顧協理范婉瑜認為，美伊戰況仍持續，但對市場的影響逐漸淡化，目前盤面焦點轉向美國科技股財報，預期將釋出佳音，市場資金行情將持續，但短線雜音影響暫轉弱，預計台股後市持續看多，盤面上仍以AI概念股相對強勢，與生技、工具機、設備股可續留意。
第一金投顧協理黃奕銓表示，大盤維持高檔震盪格局，操作策略上，建議回歸基本面選股為主軸，避免追高，優先關注第1季財報表現優異、4月營收有望創高、且具備漲價題材的記憶體、玻纖、ABF等族群。
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