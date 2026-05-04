黃詣庭專欄／光通訊、PCB 載板 逢低布局

美國聯準會於4月FOMC會議決議維持利率於3.50-3.75%區間，符合市場預期。投票方面，內部意見分歧加劇，理事米蘭主張降息1碼，而三位聯準會分行總裁雖然支持維持利率不變，但反對在政策聲明中納入寬鬆傾向的措辭。

貨幣政策展望上，聯準會重申致力於2%通膨目標與充分就業，強調未來調整利率的範圍與時機將取決於後續數據與風險評估，若有阻礙目標實現之虞，將隨時調整立場。

針對油價影響，主席鮑爾於記者會表示，油價上揚雖增加通膨壓力，但具體影響仍待觀察。儘管民眾因汽油支出增加而調整消費結構，美國購買力依舊強勁，目前無衰退跡象。關於政策路徑，鮑爾表示目前尚無證據顯示有升息需求，討論升息言之過早，而後續具體政策走向將交由新任主席華許決定。

回到台股，技術面來看，加權指數近期回測5日均線，同時也回補4月27日的向上跳空缺口，不過整體均線依舊維持多頭排列且發散，需留意過大的乖離是否帶來壓力，成交量能略有萎縮，目前仍屬持穩相對高檔，日KD指標在80以上的高檔區，留意是進入鈍化，抑或是形成交叉向下，日MACD指標紅色柱狀體略減，短線沿5日均線走高，型態仍維持強勢多頭，若出現向下修正，則可先看10日均線的支撐力道。

操作上，短期加權指數由「急漲」轉為「箱型整理」，特別是台股目前進入40,000點整數關卡的心理與實質攻防戰，籌碼面則是顯示外資進入短線調節，但內資投信尤其是主動式ETF新募集以及既有申購的資金買盤支撐力道強韌，建議可先聚焦量縮守穩10日線的個股。

另一方面，現為上市櫃公司第1季季報公告高峰期，純題材股若沒有業績支撐只有作夢行情的個股要更為小心謹慎，短期都可能面臨到資金退潮壓力，而基本面好、本益比相對合理，若在具有股息配發高的公司後續則是有機會受到資金青睞的切換買盤。

類股部分，光通訊族群受惠雲端服務業者（CSP）資本支出及升級趨勢，根據Trendforce統計2025年800G明顯成長同時1.6T也會開始導入資料中心應用，2026年出貨量更將再達到翻倍以上的成長幅度，而作為收發模組發光源的EML由於供給增產速度較慢，加上生產成本相對較高的情況下，CW Laser的滲透率自800G起明顯提升，根據Lightcounting預估矽光占比將從2025年的30%成長至2030年的60%，同時CPO交換機也預計今年底開始進入量產並於2027年開始放量，都將推升台廠相關公司營運。

此外，在運算晶片領域領域，由於輝達GPU以及各大CSP雲端服務廠商積極投入自研ASIC晶片，市場對AI伺服器與高速交換器板的需求爆發，直接帶動上游高階材料的極度緊缺，特別是HVLP銅箔、載板專用的T-Glass以及Low-DK硬板材料，目前大多仍由產能擴張節奏較為謹慎的日系廠商主導，在供需失衡的態勢下，相關PCB上游供應鏈與載板三雄若遇市場回檔值得留意。

與此同時，通訊領域的焦點正從傳統網路延伸至地面的「軌道經濟」，隨著低軌衛星技術從基礎建設轉向大規模商用，加上手機直連衛星技術的普及，以及太空AI資料中心等前瞻概念興起，整體產業已進入價量齊揚的獲利上升期，不僅讓昇達科（3491）、華通（2313）與啟碁（6285）等台廠供應鏈受惠於升級趨勢，更帶動光通訊、探針卡及電源供應等關鍵族群的營收表現。

（作者是第一金投顧董事長）