資金回頭擁抱股 聚光

加權指數4月大漲7,203點，寫下最強單月漲點紀錄，其中，三大法人對旺宏（2337）、京元電子、華通等個股由賣轉買，法人態度轉變股具有想像空間，在籌碼面有穩定支撐下，將有望扮演5月行情先鋒部隊。

根據CMoney統計，上周三大法人買超金額在15億元之上的前十大個股分別為：旺宏、京元電子、南亞科、華通、富世達、旺矽、華邦電、群聯、信驊、宜鼎。

其中，買超旺宏金額最高，回補高達144.29億元、京元電子也有57.88億元、南亞科27.34億元、華通26.05億元、富世達24.67億元、旺矽20.99億元、華邦電20.34億元。

從產業分布來看，三大法人在4月的最後一周，買超股仍集中在半導體族群上，其餘科技股包含電子零組件、電腦及周邊設備、通信網路。

在法人資金逐步回下，非揮發性記憶體領導廠旺宏、工業用儲存裝置供應商宜鼎、HDI板龍頭華通、USB控制IC設計龍頭群聯等周漲幅都超過一成，本周漲幅介於12.23%至16.99%之間。

旺宏受惠記憶體產業「超級循環」來臨，激勵股價勢盛。展望2026年，法人預期原廠減產趨勢導致eMMC需求強勁，且NOR FLASH 受惠AI帶動，需求持續增加，產品價格具有成長空間，因此持續看好旺宏表現。

展望台股後市，第一金投顧指出，後續可聚焦於科技類股財報表現、美伊談判進度。至於在操作策略上，則建議回歸基本面選股為主軸，避免追高，可優先關注第1季財報表現優異、4月營收有望創高、且具備漲價題材「記憶體、玻纖、ABF」等族群。

法人提醒投資人，在台股指數高檔之際，應嚴格執行停利機制，並隨時留意成交量是否出現高檔背離，落實風險控管。