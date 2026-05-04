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內需復甦 太陽能業出貨添底氣
太陽能業迎來久違的漲價潮之際，台灣內需市場同步迎來復甦，為聯合再生（3576）、茂迪、元晶等太陽能廠出貨更增添底氣。
業者指出，台灣太陽能光電市場歷經去年黑暗期後，今年產官界重新調整步伐，目前包括審查速度、行政程序都有加速的跡象，不少延宕的光電案場也都陸續開工，估計市場景氣將從谷底翻轉，逐步邁向復甦。
業者分析，台灣太陽能光電市場去年因弊案爆發，景氣瞬間盪到谷底，在政府重新整肅後，元氣慢慢恢復，現階段已從「黃燈轉向綠燈」，預料包括模組廠、系統廠今年營運都有望成長。
國內市場步入復甦階段有跡可循，首先是新建物強制安裝屋頂型光電的法規上路，接著是年初府方高層已與產業界人士深度對話，充分表達全力支持太陽能光電，讓產業界吃下定心丸。
此外，在AI時代，電力即國力，半導體業對綠能需求極其迫切，即使核電未來重啟，但仍需漫長時間，加上核電與綠電並不衝突，因此綠電發展仍會持續加速。
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