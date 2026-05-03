快訊

出門記得帶傘！1縣市大雨特報 恐一路下到晚上

被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

聽新聞
0:00 / 0:00

多國央行維持利率不變 債市承壓 建議以美國非投資等級公司債為核心

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美伊情勢趨緊，川普誓言繼續對伊朗海上封鎖直到達成核協議，刺激布蘭特油價一度觸及每桶120美元，而聯準會儘管如預期維持利率不變，但官員意見分歧，有三位成員反對聲明中納入寬鬆傾向的措辭，反映對通膨前景的擔憂，經濟數據則顯示美國消費者信心回升且企業核心耐久財訂單持續成長，美國兩年期／十年期公債殖利率彈升16.85點與12.91點至3.9468%與4.4298%。德國4月CPI升幅2.9%，雖低於預期，不過在油價飆漲背景下，市場調升對歐洲央行的升息預期，歐洲公債收跌0.62%，日本央行維持利率不變，但官員看法也有顯著分歧，日本公債小跌0.13%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，中東地緣情勢可能使增長趨緩但不至於衰退，因各國仍有財政措施支持，且相比2022年，現今更具韌性，不過通膨與不降息或升息風險可能提高。在財政刺激與AI投資支出仍穩健下，看多美國經濟，而新興市場在這波考驗後，商品出口國與具備穩健宏觀基礎的國家將展現韌性，突顯修正後的機會。富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊表示，短線中東情勢影響新興市場資產相對承壓，不過長線基本面仍將重新主導市場表現，看好選擇性新興國家觀點如：全球貿易重組、新興國家多年來的改革成果、美元仍被高估、資產配置轉向非美元資產等。

富蘭克林證券投顧表示，美伊談判僵局使荷莫茲海峽仍處幾乎封鎖的狀態，地緣風險與利率維持高檔將使美元短線有撐，而油價與潛在通膨也將支撐殖利率於較高水位，投資組合可以短存續期美元資產，如美國非投資等級公司債為核心，以降低波動風險，並留意新興國家受惠貿易重組與自身改革紅利的長線投資契機。

日本央行 川普 美國

延伸閱讀

美國經濟不衰退！00981D經理人曝震盪市況避風港：先求穩拿票息

聯準會決策罕見分裂 AI將成降息關鍵推手

迎戰降息循環！00988B短天期債券ETF…鎖定高息還能拚價差

Fed三官員齊發聲明變身「鷹派自走砲」 卡斯哈里警告必要時應連續升息

相關新聞

台股4大放電 這族群漲幅優於台積電

無視美伊談判陷入膠著，台股4月以來「大放電」，台股4月漲幅22.7%，但在這當中，電子零組件族群的漲幅不但明顯優於大盤指數，部分成分股的漲幅甚至還超越半導體的龍頭台積電（2330），連帶也讓以電子零組

美科技大咖報喜乘機淘金 台積、鴻海、廣達等有表現空間

美股近期正步入財報公布高峰期，相關大咖包括蘋果、亞馬遜等表現均優於預期，激勵上周五（5月1日）費城半導體、那斯達克等指數收紅。台廠向來與美高科技大廠連動密切，法人預期台積電、鴻海、廣達等15檔將受激勵

富邦00405A經理人，台股實戰派、跨市場策略派？主動式ETF成投資人新寵，富邦投信併日盛、延攬ETF高階人才，火力全開進攻千億市場！

在台股近日屢屢嘗試上攻4萬點關卡時，最為投資人津津樂道的話題之一，就是台股主動式ETF的驚人績效與操盤人的精彩對決。如今，國內ETF發行規模第二大的富邦投信已備妥宣示參戰，預估5月中旬開募首檔台股主動

台新證券頻出包…證交所出手開鍘「過怠金+違約金」131萬元 資安內控另立案調查

臺灣證券交易所表示，台新證券與元富證券完成合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。對此，證交所已第一時間要求台新證券儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益。

這麼多人棄息？ 台積電最後一盤爆5,461張賣單 收1,845元、市值47.8兆

台積電（2330）3月17日將除息，每股配發6元現金股利，除息前最後一個交易日，似是出現棄息賣單，最後一盤爆出5,461張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,845元，下跌20元，跌幅1.07%，市值47兆8,455億元。

中東黑天鵝突襲！投資級債周吸72億美元居冠、美債殖利率創4個月低點

關稅議題持續紛擾，債市多數上漲。針對近期市場，安聯投信表示，美國最高法院推翻川普的關稅措施，惟川普誓言對在貿易協議中耍花樣的國家加徵更高關稅，使得美國公債殖利率維持在低檔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。