多國央行維持利率不變 債市承壓 建議以美國非投資等級公司債為核心

美伊情勢趨緊，川普誓言繼續對伊朗海上封鎖直到達成核協議，刺激布蘭特油價一度觸及每桶120美元，而聯準會儘管如預期維持利率不變，但官員意見分歧，有三位成員反對聲明中納入寬鬆傾向的措辭，反映對通膨前景的擔憂，經濟數據則顯示美國消費者信心回升且企業核心耐久財訂單持續成長，美國兩年期／十年期公債殖利率彈升16.85點與12.91點至3.9468%與4.4298%。德國4月CPI升幅2.9%，雖低於預期，不過在油價飆漲背景下，市場調升對歐洲央行的升息預期，歐洲公債收跌0.62%，日本央行維持利率不變，但官員看法也有顯著分歧，日本公債小跌0.13%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，中東地緣情勢可能使增長趨緩但不至於衰退，因各國仍有財政措施支持，且相比2022年，現今更具韌性，不過通膨與不降息或升息風險可能提高。在財政刺激與AI投資支出仍穩健下，看多美國經濟，而新興市場在這波考驗後，商品出口國與具備穩健宏觀基礎的國家將展現韌性，突顯修正後的機會。富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊表示，短線中東情勢影響新興市場資產相對承壓，不過長線基本面仍將重新主導市場表現，看好選擇性新興國家觀點如：全球貿易重組、新興國家多年來的改革成果、美元仍被高估、資產配置轉向非美元資產等。

富蘭克林證券投顧表示，美伊談判僵局使荷莫茲海峽仍處幾乎封鎖的狀態，地緣風險與利率維持高檔將使美元短線有撐，而油價與潛在通膨也將支撐殖利率於較高水位，投資組合可以短存續期美元資產，如美國非投資等級公司債為核心，以降低波動風險，並留意新興國家受惠貿易重組與自身改革紅利的長線投資契機。