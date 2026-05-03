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法人：美科技股財報亮眼 台股5月有望再挑戰4萬點

中央社／ 台北3日電

美股標準普爾500和那斯達克等科技股指數1日再創歷史新高，勞動節連假期間台積電美國存託憑證（ADR）走穩。展望5月首周台股盤勢，上周美國主要科技股財報表現優於預期，加上節後資金回流可期，台股4日可能開高勁揚，本周有機會持續挑戰4萬點關卡。

美股標準普爾500指數、那斯達克指數和費城半導體指數1日再寫歷史新高，標準普爾500指數上漲21.11點或0.29%，收7230.12點；那斯達克指數上漲222.14點或0.89%，收25114.45點，費城半導體指數上漲91.639點或0.87%，收10595.340點。道瓊工業指數終場下跌152.87點或0.31%，收在49499.27點；

根據統計，在台股勞動節假期期間，美股道瓊工業指數兩天交易日累計上漲1.3%，標普500指數上漲1.32%，那斯達克指數上漲近1.8%，費城半導體指數上漲逾3.1%。

其中輝達（NVIDIA）兩天累計下跌逾5%，台積電美國存託憑證（ADR）累計上漲近1%。英特爾（Intel）上周累計大漲逾20%。

連假前台指期夜盤收40103點，上漲761點；台積電期貨夜盤收2200點上漲40點。在台指期淨部位，三大法人4月30日淨空單減少2930口降至3266口，其中外資淨空單減少3030口降至4萬4044口。

台股加權指數4月30日受台積電尾盤遭摜壓影響，收盤下跌376.87點，收38926.63點，外資當日賣超逾新台幣535億元，其中賣超南亞科居冠，賣超台積電2.1萬張。

台股上市櫃公司法人說明會本周持續登場，根據公開資訊觀測站，包括華邦電、研華、川湖、定穎投控、聯詠、中華電、遠傳、上銀、佳世達、世界先進、穩懋、環球晶、威剛、力旺、群聯等，將舉行法說會，釋出產業景氣最新看法。此外，美股人工智慧AI晶片大廠超微（AMD）本周也將公布財報，市場高度關注超微對AI產業景氣展望。

法人分析，上周包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）母公司Alphabet等美國主要科技股財報表現優於預期，帶動美股科技指數創新高，台股4日開盤可能開高勁揚；短期須持續關注台積電股價動向、節後資金是否回流、以及外資在期現貨市場布局，而中東情勢仍為影響油價的重要因素，留意高油價對經濟前景的信心衝擊。

Intel 輝達 道瓊工業指數

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