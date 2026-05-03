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美科技大咖報喜乘機淘金 台積、鴻海、廣達等有表現空間

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

美股近期正步入財報公布高峰期，相關大咖包括蘋果亞馬遜等表現均優於預期，激勵上周五（5月1日）費城半導體那斯達克等指數收紅。台廠向來與美高科技大廠連動密切，法人預期台積電（2330）、鴻海廣達等15檔將受激勵，股價有表現空間。

蘋果最新財報、財測均優於市場預期，激勵股價走揚；亞馬遜、高通微軟Meta、Alphabet等也都繳出亮眼佳績與指引，激勵美股上漲，市場預期將連動本周台股走揚，相關台系概念股股價也有走強機會。

其中，台積電為各大美系大廠的晶圓代工廠，又是4月加權指數不斷創高的領頭羊，因此股價表現動見觀瞻。事實上，儘管近來台積電股價漲多回檔，不過法人圈紛紛認為拉回就是買點，因後市前景看俏。

繼里昂證券率先給予台積電「3字頭」目標價後，本土法人兆豐投顧也積極跟進，最新目標價上看3,000元，主因看好訂單滿載與產能擴增，帶動今年每股稅後純益（EPS）將逾百元水準，其他還有21家內外資也多給予2,500元以上目標價。

受惠台積電前景暢旺，封測合作夥伴日月光投控及京元電，形成緊密鐵三角。在台積電大量的CoWoS訂單外溢效果下，二家公司成為最重要受惠者，備受矚目。

欣興、景碩、南電是台系的ABF載板三雄，因受惠AI需求持續爆發性成長，加上上游原物料供應不足，使法人圈紛紛預期ABF短缺情況日益嚴重，推升價格逐季遞增，吸引近來市場買盤大舉搶進，激勵股價強勢表態。

鴻海、廣達、緯創等則是AI伺服器重要的台系組裝廠，法人指出，受惠北美雲端服務供應商（CSP）強勁需求帶動，預估今年AI伺服器出貨量將年增28%以上，將嘉惠相關台廠。

聯發科、世芯-KY則是重要台系IC設計大廠。聯發科近期因谷歌張量處理器（TPU）的題材發酵，吸引市場高度關注，高盛更大升目標價至5,000元，居內外資最高；世芯-KY則在亞馬遜未來可能對外銷售晶片的題材激勵下，成為市場焦點。

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