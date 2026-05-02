台股終止周線連三紅 法人：連假前大單調節 AI 龍頭進入降溫期

加權指數周四下跌376點，收在38,926點，成交量1.07兆元。籌碼面部分，三大法人賣超532.6億元，其中外資現貨賣超535.6億元，期貨淨空單減少3,030口至44,044口；投信買超10.8億元；自營商賣超7.8億元。本周小跌5點，跌幅0.01%，但周線在連三紅後轉為收黑。不過4月仍大漲了7,203點，漲幅高達22.7%。

永豐期貨指出，4月30日台股尾盤最關鍵的焦點無疑集中在台積電（2330）遭到約1.8萬張賣單摜壓，這種量體不是一般散戶行為，更像是法人在連假前的典型調節動作，從節奏來看確實高度符合所謂的「連假效應」，也就是長假前降低持股水位、避免海外不確定風險的標準操作，而近期國際面最大的變數仍然來自中東局勢持續膠著，市場對於衝突擴大或能源價格波動的隱憂並未解除，這使得外資在亞股操作上偏向保守，特別是權值股更容易成為資金調節出口。

永豐期貨分析，不過如果只把周四的尾盤下殺單純解讀為避險，其實還不夠完整，因為從技術面來看，台積電這一波沿著AI題材與資本支出樂觀預期一路推升，股價乖離率早已處在偏高水位，短線過熱本來就存在修正需求，連假效應提供了合理的賣出時機，中東局勢則提供了心理上的風險理由，但真正讓價格出現明顯反應的關鍵，還是乖離過大後的技術性修正，這種情境下與其過度解讀單日長黑，不如觀察節後資金是否回流以及外資期現貨是否同步轉向，這才是判斷後市方向的更有效訊號。