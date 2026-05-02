股市逼近4萬點 當心「荷蘭病」隱憂

台股指數4月上漲7,200點，漲幅22.7%，一度突破4萬點大關，以目前投資熱絡的情況來看，站上4萬點大關應該很快就會來到。現在台股總市值超過4.4兆美元，不但追過歐洲最大的倫敦股市，而且也超過加拿大，成為全球市值第六大的股市。然而，近日台股指數衝得這麼高，市值成長這麼快，最關鍵的是護國神山台積電。

台積電一家公司的市值就超過台股總市值的45%，同時，拜AI產業熱絡所賜，帶動台積電晶片及其上下游企業的營運增加及股價上漲，現在台股超過萬元股價的公司有兩家，而股價超過千元的更是多達50餘家。擁有這些高價電子股股票的投資人個個開心的不得了；但是，絕大多數的傳產股卻仍然在低點徘徊，持有傳產股占大多數的股民卻完全開心不起來。

還記得兩年前，台股一舉突破2萬點大關，這是在1989年台股突破1萬關卡之後，花了25年才突破2萬點，然後到今年年初突破3萬點，沒想到才過四個月，現在台股即將突破4萬點大關。造成台股近來快速上升的主要原因有三：一，在AI熱潮的帶動下，由台積電領軍，大幅拉動電子與資通訊股產業的產值與股價。二，由於全球資金充沛，尤其台灣的資金在利率低，電子資通訊產業的榮景刺激下，大量國內外資金流入股市。三，最近我們政府宣布開放ETF持有單一股票的比率由原本的10%提高到25%，其中最大的受益者就是台積電，因為其市值本來就占台股45%以上，現在提高法人ETF購買比率，當然就會增持台積電，於是又再度拉高台積電的股價，而其他電子股也因此水漲船高。

在台股股價驚驚漲的過程中，我們看到許多風險與問題，這些隱憂值得股民與政府部門冷靜思考，而不應一味沉醉在高股價的歡樂之中。首先，經濟運行是有循環性的，有榮景就有衰退；股價指數也是一樣，有上漲就會有下跌，這是投資的基本常識。只是現在股價一直上升，投資人只想到上漲的興奮，完全忽視下跌時的可能損失，到時候誰會是最後一隻老鼠？而且，台股的榮景幾乎完全押注在AI產業之上，萬一出現AI泡沫的時候，就會是台股災難的開始，只是大家都視而不見。

此外，由於高股價完全集中在電子與資通訊產業，也對台灣實質經濟產生負面影響。首先，由於經濟發展過度依賴電子資通訊產業，使得國內大多數的資源都流向相關產業，形成所謂的「荷蘭病」，萬一此一產業出現問題，台灣整體經濟勢必受到嚴重衝擊。其次，除了產業發展出現不平衡以外，薪資、所得與財富也都出現嚴重的不平衡情況。在台灣約1,100萬就業人口當中，電子資通訊產業大約僱用80萬人，但是其他產業，尤其是占就業人數最多的服務業情況就完全不同了。比方說，台積電員工的平均年薪超過200萬元，但是許多服務業員工的月薪大約都在3萬多元，換算成年薪不到台積電員工的四分之一。同樣的，投資高價電子股的股東，財富增長很可觀，但是其他股民則仍然在原地踏步，近年來台灣財富分配不均嚴重惡化與股價大漲脫不了關係。

最後，我們要提醒投資人，股市大漲當然是好事，但是必須居高思危，因為股價終究會有下跌的一天，大家在投資股票時一定要同時考量可能出現的風險，以及計算自已可以承擔的風險，絕對不要被股市的榮景沖昏了頭。此外，我們也要提醒政府，現在台灣產業明顯過於集中在電子資通訊產業，政府一定要採取適當的政策與手段，協助其他製造業和服務業也能夠同時發展，這樣才能造福所有的產業與個人。