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台股四利多 點火520行情…力拚4萬點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股多頭近關情怯，轉為高檔震盪走勢。聯合報系資料照
台股多頭近關情怯，轉為高檔震盪走勢。聯合報系資料照

台股多頭近關情怯，轉為高檔震盪走勢。市場專家指出，雖然美伊談判歹戲拖棚，所幸盤面利多不虞匱乏，憑藉企業獲利上修等基本面、資金面、政策面、題材面四大優勢，520行情蓄勢待發，力拚站上40,000點大關。

受惠Alphabet等科技巨頭財報及展望優於預期，加上國際油價反彈走勢稍歇，美股四大指數4月30日全數收高，台指期夜盤狂飆761點收40,103點，有利下周一（4日）多方表現。

台股四大面向助攻多頭
台股四大面向助攻多頭

賴清德總統於2024年5月20日上任，當日台股收在21,271點。2025年4月，美國總統川普推出對等關稅，今年2月底川普又發動美伊戰事，台股遭逢重大利空打擊，但是在AI狂潮順風車持續狂奔下，4月30日漲至38,926點，累計大漲17,655點或82.9%，總市值高居全球第六。

即使大盤4月V型反彈強漲7,203點或22.7%，居高思危聲四起，但以近十年統計數據來看，除美股5月上漲機率超過80%，台股在520前五日甚至到後20日上漲機率達70%至100%不等，樂觀派法人更喊出520前將見到收盤站上40,000點。

群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等分析，台股本波看回不回，主要底氣來自基本面助威，包括台灣3月外銷訂單達911.2億元新高、第1季GDP成長率達13.69%遠優於預期，加上AI基礎建設持續建置帶動美台科技股獲利上修潮。

雖然「漲多是最大利空」，且外資高檔調節賣壓出籠，但法人表示，資金面動能仍然充沛，從主被動式ETF申購熱絡可見一斑，提供下檔支撐。

政策面也見利多，金管會日前宣布放寬台股基金及主動式ETF單一持股上限至25%政策，政策面偏多意味濃厚，化解台股技術面天量反轉壓力。

此外，第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清表示，股東會、除權息等行情啟動，加上Google I/O開發者大會、瑞銀亞洲論壇、台北國際電腦展等陸續登場，增添多頭題材面火種。

美國 賴清德 國際油價

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