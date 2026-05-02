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五大信賴產業股 喊衝

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本波反彈創高後，追價動能縮減。法人預期，盤面類股輪動速度加快，隨520總統就職周年將屆，半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊、綠能、生技等五大信賴產業概念股，有機會吸引買盤青睞，匯聚多頭人氣。

台新投顧總經理黃文清指出，受惠AI需求暢旺，大型雲端服務供應商（CSP）上修資本支出趨勢未歇，相關半導體先進製程、先進封裝，及AI供應鏈憑藉強勁獲利成長動能，可望持續扮演盤面主流，台積電（2330）、日月光投控、台達電、台光電等震盪盤堅可期。

軍工族群雖受近期中東戰事進入停火談判階段，及軍購預算卡關影響，股價延續整理格局，但政策推動國機國造、國艦國造等國防產業自主能量願景不變，漢翔、雷虎、長榮航太、中光電、龍德造船、中信造船等，中長期營運仍受期待。

在安控及次世代通訊方面，除去中化趨勢外，低軌衛星營運商積極擴張亦帶動相關供應鏈成長動能，尤其傳出擬於6月掛牌上市的SpaceX，未來在星艦商用、手機直連及太空AI應用等商機龐大，華通、昇達科、穩懋、元晶等吸引關注。

綠能、生技族群因盤面資金集中效應，近期股價表現較為低迷，法人表示，政策中長期偏多方向不變，部分優質股籌碼經過換手整理後，已具備投資價值。

元晶 昇達科 資本支出

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