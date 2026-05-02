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信驊目標價 大摩喊2萬元…看好伺服器管理晶片新一波成長

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
人工智慧技術從生成式AI升級向代理式AI（Agentic AI），摩根士丹利（大摩）證券在「雲端半導體產業」報告中看好伺服器管理晶片（BMC）將迎來新一波成長。 聯合報系資料照
人工智慧技術從生成式AI升級向代理式AI（Agentic AI），摩根士丹利（大摩）證券在「雲端半導體產業」報告中看好伺服器管理晶片（BMC）將迎來新一波成長。 聯合報系資料照

人工智慧技術從生成式AI升級向代理式AI（Agentic AI），摩根士丹利（大摩）證券在「雲端半導體產業」報告中看好伺服器管理晶片（BMC）將迎來新一波成長，看好股王信驊（5274）將受惠產品規格與市占率擴大，將其目標價由15,555元大幅調升至20,000元，升幅逾28%。

大摩雲端半導體產業分析師顏志天表示，AI第一波浪潮由高效能輝達（NVIDIA）GPU主導，然而進入代理式AI時代，AI系統必須具備規劃多步驟任務、記憶過去行為並與各種外部工具互動的能力。隨系統複雜度提升，將使運算重心從加速器（GPU）轉向整體系統。

大摩看雲端半導體產業
大摩看雲端半導體產業

顏志天分析，從高階至低階X86伺服器相關雲端半導體皆面臨供給吃緊。英特爾日前提及長期合約（LTA），反映出伺服器用CPU需求維持強勁；預估2026年雲端產品半導體出貨量將呈雙位數成長，約10%至19%，供需缺口仍在，於2027年更進一步擴大。

大摩亦持續看好輝達後市，預期GPU成長動能延續至2027年。推出更多機架產品及潛在新型NVLink交換器，資本支出效率可望提升。在此趨勢下，信驊AST2700產品預計2027年明顯放量，平均售價（ASP）有望再上調約20%。

顏志天看好信驊受惠AI及一般伺服器需求推動，代理型AI也是關鍵驅動力。

大摩指出，信驊在AI伺服器領域維持領先地位，產品已切入輝達、超微（AMD）及AWS自研晶片Trainium供應鏈，連Google張量處理器（TPU）過去多以微控制器（MCU）進行遠端控制，自TPUv7e起，將導入信驊AST2700控制器，估計今年可貢獻約4%營收，明年提升至13%，在ASIC應用方面，預估機架營收占比將於今、明年分別達10%、22%。

信驊目標價方面，除先前高盛證券最新調升至20,000元外，大摩也將最新目標價由15,555元大升至20,000元，調幅28.6%。

信驊4月30日股價跌80元收16,475元，與大摩目標價存在21%差距。

顏志天認為，信驊目前CPU伺服器BMC市場市占約70%，終端客戶涵蓋Meta、AWS、阿里巴巴及微軟等美中大型雲端業者。隨著產品升級至新一代的AST2700，預期在戴爾（Dell）與Google等客戶的滲透率將進一步提升；加上規格升級帶動平均售價（ASP）提高約40%至50%，有助推升營收成長。

半導體 伺服器 輝達

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