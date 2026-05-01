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一周熱門零股／0050、台積 交投重心
台股本周焦點主要在美聯準會利率政策變化、中東緊張情勢等各項多空因素，行情二度攻上4萬點，投資人藉零股參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，以及台積電等大型電子權值股為交投重心。
市場專家指出，美聯準會雖決議維持利率區間3.50%~3.75%不變，符合預期，但本次重點在於投票結構明顯轉鷹，其中四人有異議，其中一位主張降息1碼，三位雖支持利率不變，但反對聲明中保留偏寬鬆措辭，意味聯準會內部已從何時降息，轉向爭辯「是否仍應給市場降息暗示」，後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人選股策略。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、旺宏、南亞科、鴻海、元大台灣50正2、富邦科技、華邦電、國泰永續高股息、華通，十檔標的交易量從3,869萬至545萬股，較上周增溫。
法人表示，中東情勢演變仍處混沌，國際原油價格處高檔，連帶通膨壓力持續走高，聯準會未來是降息還是升息，引起市場廣泛討論，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。
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