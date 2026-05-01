一周熱門零股／0050、台積 交投重心

台股指數4月上漲7,200點，漲幅22.7%，一度突破4萬點大關，以目前投資熱絡的情況來看，站上4萬點大關應該很快就會來到。現在台股總市值超過4.4兆美元，不但追過歐洲最大的倫敦股市，而且也超過加拿大

2026-05-02 02:07