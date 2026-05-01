快訊

戰爭權力決議60天期限到 川普：停火給予更多時間

台中深夜火燒車！酒駕男撞人肇逃、狂飆拖行機車...熱心民眾噴辣椒水制伏

蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走 她驚嘆：國家級的壯遊之路

聽新聞
0:00 / 0:00

一周熱門零股／0050、台積 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點主要在美聯準會利率政策變化、中東緊張情勢等各項多空因素，行情二度攻上4萬點，投資人藉零股參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，以及台積電等大型電子權值股為交投重心。

市場專家指出，美聯準會雖決議維持利率區間3.50%~3.75%不變，符合預期，但本次重點在於投票結構明顯轉鷹，其中四人有異議，其中一位主張降息1碼，三位雖支持利率不變，但反對聲明中保留偏寬鬆措辭，意味聯準會內部已從何時降息，轉向爭辯「是否仍應給市場降息暗示」，後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、旺宏、南亞科、鴻海、元大台灣50正2、富邦科技、華邦電、國泰永續高股息、華通，十檔標的交易量從3,869萬至545萬股，較上周增溫。

法人表示，中東情勢演變仍處混沌，國際原油價格處高檔，連帶通膨壓力持續走高，聯準會未來是降息還是升息，引起市場廣泛討論，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。

華邦電 投票 高股息

延伸閱讀

三大焦點交錯 台指期夜盤上半場多空對峙

Fed利率不動 鮑爾時代落幕 決策聲明偏鷹

買盤不停歇！台股觸及4萬點 台股ETF轉為淨流入

自稱「反指標」進場0050？她喊必跌引暴動 網笑：全市場等你按買鍵

相關新聞

台股四利多 點火520行情…力拚4萬點

台股多頭近關情怯，轉為高檔震盪走勢。市場專家指出，雖然美伊談判歹戲拖棚，所幸盤面利多不虞匱乏，憑藉企業獲利上修等基本面、資金面、政策面、題材面四大優勢，520行情蓄勢待發，力拚站上40,000點大關。

聯發科 AI ASIC 展望更趨樂觀 法人大幅調升目標價近七成

聯發科（2454）公布第1季財報略優於預期，並調高2026年AI ASIC營收展望100%至20億美元，考量CoWoS產能供應充足，及能見度延伸至2028年，法人上修2026、2027年獲利預估值，並

信驊目標價 大摩喊2萬元…看好伺服器管理晶片新一波成長

人工智慧技術從生成式AI升級向代理式AI（Agentic AI），摩根士丹利（大摩）證券在「雲端半導體產業」報告中看好伺服器管理晶片（BMC）將迎來新一波成長，看好股王信驊將受惠產品規格與市占率擴大，

五大信賴產業股 喊衝

台股本波反彈創高後，追價動能縮減。法人預期，盤面類股輪動速度加快，隨520總統就職周年將屆，半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊、綠能、生技等五大信賴產業概念股，有機會吸引買盤青睞，匯聚多

股市逼近4萬點 當心「荷蘭病」隱憂

台股指數4月上漲7,200點，漲幅22.7%，一度突破4萬點大關，以目前投資熱絡的情況來看，站上4萬點大關應該很快就會來到。現在台股總市值超過4.4兆美元，不但追過歐洲最大的倫敦股市，而且也超過加拿大

一周熱門零股／0050、台積 交投重心

台股本周焦點主要在美聯準會利率政策變化、中東緊張情勢等各項多空因素，行情二度攻上4萬點，投資人藉零股參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，以及台積電等大型電子權值股為交投重心

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。