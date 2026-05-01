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興櫃一周回顧／聯致單周漲80% 稱冠
歷經台股大漲過後，加上連續假期來臨，整體而言，興櫃市場漲勢相對趨緩，本周沒有興櫃股觸及暫停交易標準，不過其中聯致（3585）周漲幅超過八成，推升4月來狂漲436.04%。
本周350家興櫃股下跌家數多於上漲，平均小跌0.63%，周漲幅前十強依序為聯致80.83%、歐特明42.02%、智微41.83%、廣化36.43%、樂迦再生35.72%、安成生技35.58%、恆勁科技32.98%、龍翩30.07%、宇川精材19.54%、群利科技18.49%。
從族群來看，資金仍然集中在電子股，共七檔，其餘有兩檔生技醫療股、一檔其他產業股。至於三檔興櫃千金股本周全數收跌。
就4月來看，興櫃股表現相當活潑，共12檔漲幅超過100%，依序為聯致436.04%、達輝光電339.77%、年程317.89%、樂迦再生242.11%、恆勁科技227.68%、景傳226.76%、耀穎190.58%、廣化171.99%、龍翩149.12%、美強光143.47%、碩豐124.26%、奇鼎科技118.36%。
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