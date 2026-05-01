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4月台股表現亮眼！科技股結構性復甦 電子指數中長線看旺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

台股多頭4月天，科技權值領軍。統計4月台股表現傲人，加權指數單月強彈22.7%，大漲7,203點，OTC指數漲幅更來到24.9%。惟須留意的是，即使目前市場對於美伊戰爭影響已鈍化，但美國通膨率的變化，是否能在美伊衝突後仍可有效控制仍相當關鍵，聯準會對貨幣政策的態度也須持續追蹤。

從4月來看，三大法人則攜手回補，4月外資強力回補2,481.19億元，投信加碼414.78億元，自營商買超610.35億元，三大法人合計買超3,506.33億元。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台股持續在4萬點大關前躊躇，但無礙於科技股引領的多頭趨勢持續，加上美股盤後四大CSP巨頭公布財報，獲利均優於市場預期，有利於AI多頭持續，且隨企業導入代理式AI需求快速升溫，帶動算力與推論需求同步爆發，相關應鏈可望全面受惠。

王偉哲表示，輝達（NVIDIA）再推出AI新一代多模態模型Nemotron 3 Nano Omni，整合語音、視覺與推理能力，將AI從「生成內容」推進至「執行任務」，等於預告代理式AI布局全面加速。看好AI應用從模型生成走向任務協調與決策控制，系統對資料處理與排程能力的需求提升，也使運算結構由以GPU為主，逐步轉向CPU與GPU的協同分工。Morgan Stanley預估，至 2030年資料中心CPU市場規模將達825億美元至1,100億美元，其中相當比重來自代理式AI所帶動的新需求。

王偉哲分析，隨著AI伺服器、半導體與高效能運算需求擴大，反映在科技股營收持續創高，電子指數中長期上行趨勢鮮明，且與金融、非電族群拉開差距，顯示科技產業成長並非短期題材，而是由訂單與獲利支撐的結構性復甦。

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