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聯發科 AI ASIC 展望更趨樂觀 法人大幅調升目標價近七成

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行 （本報系資料庫）
聯發科執行長蔡力行 （本報系資料庫）

聯發科（2454）公布第1季財報略優於預期，並調高2026年AI ASIC營收展望100%至20億美元，考量CoWoS產能供應充足，及能見度延伸至2028年，法人上修2026、2027年獲利預估值，並大幅調升目標價近七成幅度。

大型本國投顧分析，聯發科第1季毛利率46.3%、營益率15.3%，落在公司指引中位數水準，拜營業費用控管良好，稅後純益242億元，每股稅後純益15.17元。其中，Smart Edge營收隨市占率提升及季節性需求回溫，季增23%，緩解智慧手機營收季減17%。

聯發科調高2026年AI ASIC營收展望至20億美元，並將先前預估AI ASIC 總潛在市場將於2028年達700至800億美元，提前至2027年實現，法人表示，以10%至15%目標市占推算，聯發科2027年AI ASIC營收將達70至120億美元。

法人指出，原先基於產能疑慮，預估聯發科2027年AI ASIC營收僅80億美，但公司管理層確認2027年產能供應可充分滿足需求，因此將AI ASIC營收上修至120億美元，占整體營收約35%。

隨單顆晶片矽含量提升、封裝尺寸放大，以及Humufish出貨量有望倍增，法人預期聯發科2028年AI ASIC營收將進一步成長達250至300億美元，並超越手機SoC營收，成為最大營收來源。

法人提醒，聯發科AI ASIC營收預計自第4季才開始有明顯貢獻，未來兩季營收成長動能相對有限，公司高層展望第2季營收將達1,402至1,492億元，換算約持平至季減6%)，略優於預期，主要受惠Smart Edge動能強勁，部分抵銷智慧型手機需求疲弱影響。

營收 聯發科 目標價

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