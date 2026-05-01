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美系四大 CSP 資本支出延續上修趨勢 法人首選這些台廠供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

美系四大雲端服務供應商（CSP）受惠AI基礎建設需求強勁及零組件成本上揚，持續上修資本支出，法人看好正向成長趨勢可望延續至2027年，首選奇鋐（3017）、健策（3653）、台達電（2308）、台光電（2383）、金像電（2368）、勤誠（8210）、川湖（2059）、富世達（6805）、智邦（2345）、廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）、鴻海（2317）等台廠。

大型本國投顧分析，近期美系CSP公布第1季資本支出大多優於預期，隨AI基礎建設需求持續加速，預估2026年資本支出成長預估將由先前年增65%，進一步上修至年增69%，達6,975億美元。

微軟、Meta為上修幅度最大的兩家業者，法人認為，本次資本支出上修主因之一為零組件成本提升，特別是記憶體價格，為因應優於預期的AI相關需求、雲端業務訂單成長與產能持續供不應求，美系前四大CSP強調將持續積極投資AI基礎建設。

不過，美前五大CSP第1季自由現金流仍為季減，資本支出對營運現金流比重提升至75%，主因在於持續加大對AI基礎設施投資，相對市場預期2026年資本支出對淨利比重逾100%。

法人指出，微軟展望2026年資本支出約1,900億美元，年增61%，優於市場共識達23%，其中，約250億美元為零組件價格上漲所帶動，並預期本季資本支出將超過400億美元，隱含季增25%、年增65%，反映更多產能將上線。

Meta上修2026年資本支出展望達1,250至1,450億美元， 換算中位數年增 94%，高出市場共識9%，主因零組件價格上升與額外資料中心建置成本。Google亦上修2026年資本支出為1,800至1,900億美元，年增102%，與市場共識相符，並展望2027年資本支出將明顯成長。

亞馬遜則維持2026年資本支出將年增52%至2,000億美元的展望，符合預期，資本支出將用於擴增AWS產能與因應生成式AI需求。

台光電 鴻海 奇鋐

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