富邦00405A經理人，台股實戰派、跨市場策略派？主動式ETF成投資人新寵，富邦投信併日盛、延攬ETF高階人才，火力全開進攻千億市場！

圖／shutterstock 提供

在台股近日屢屢嘗試上攻4萬點關卡時，最為投資人津津樂道的話題之一，就是台股主動式ETF的驚人績效與操盤人的精彩對決。如今，國內ETF發行規模第二大的富邦投信已備妥宣示參戰，預估5月中旬開募首檔台股主動式ETF「富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A）」，00405A目前已經是網路上的熱議話題，網友都在敲碗狂問：「00405A經理人到底是誰？」

不同於過往多數ETF在募集初期即揭露經理人，00405A至今仍未公開操盤人選，甚至連官方網站基金資料中也未見相關資訊，使整體更添神秘感。

業內人士推斷，在主動式ETF績效高度透明的競爭環境下，富邦投信大概率會從既有台股績效突出的操盤團隊中挑選人選。觀察其台股基金版圖，在2025年整併日盛投信後，產品數量已接近20檔，整體戰力顯著提升。觀察這些基金近一年的報酬率，全數繳出超過100%的成績，優於大盤同期間有約95%的漲幅，其中更有約10檔基金報酬率超過200%，顯示投研團隊具備穩定且強勁的選股能力。在此背景下，謝尚瑾、陳學林、王俊穎、張珈維等長期深耕台股的經理人，也被市場視為可能出線的核心人選。

然而，隨著主動式ETF競爭逐漸升級，市場也出現不同觀點，認為未必侷限於傳統台股操盤手，具備跨市場視野的經理人同樣具備優勢。在此氛圍下，高晧欣也被外界點名。他目前操盤「富邦AI智能新趨勢多重資產基金」，以全球產業趨勢為核心、回看台灣投資機會，近一年績效達149%，並榮獲金鑽獎肯定，具備研究部主管背景，成為潛在人選之一。

一邊是台股實戰派，一邊是跨市場策略派，「00405A由誰操盤」的討論持續升溫。不過，從富邦投信整體表現來看，不同基金風格與經理人雖各有特色，卻能同步繳出亮眼績效，背後顯示的並非單一明星經理人主導，而是以團隊協作為核心的投研體系，透過持續的資訊交流與策略整合，維持整體績效的一致性與穩定度。

除了經理人本身驍勇善戰，富邦投信今年4月挖角統一投信投資部主管張美媛，網羅她擔任富邦投信投資長。張美媛是元大台灣高股息ETF（0056）的首任經理人，也是台灣金融市場中的首批ETF人才，累積至今有逾20年的ETF操盤、商品設計規劃經驗，就連當紅的00981A也是在張美媛服務於統一投信時推出。如今，張美媛轉戰富邦投信，被視為成功踏入主動式ETF的關鍵一步。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。