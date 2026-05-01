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台股史上最強月線漲點！企業獲利動能增

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股受到短線漲多以及美股主要指數漲跌互見，30日開高震盪翻黑，加上權值股漲多暫歇的情況下，盤中大盤回測10日均線支撐，終場指數收在38,926點，下跌376點；不過，台股在4月大漲7,203點，寫下史上最強月線漲點。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，近期財報周密集登場，許多台灣科技重量級企業公布最新財報均展現穩健成長動能，且獲利持續上修，表現相當亮眼。而獲利上修的成長動能，主要來自於上游零組件持續漲價所致。

陳思銘表示，這波漲價，包括晶圓代工、記憶體、被動元件(PCB)、銅箔基板(CCL)，以及主被動零組件等，均明顯受惠於AI浪潮所帶來的暢旺需求。

像是銅箔基板產業在AI需求暢旺下，目前呈現高階材料供給吃緊、一般產品同步漲價的趨勢；被動元件因扮演「被動、保護」主動元件角色，透過控制電壓、過濾雜訊等方式，達到保護 CPU 等高單價主動元件的功能，在 AI 時代浪潮下更顯重要。

在資金面，陳思銘表示，看待近期外資的賣超，主要是源自於中東局勢仍未解，致使部分中東產油國的國際投資資金部位，短線上面臨需要匯回挹注當地經濟的壓力所致。

展望後市，陳思銘表示，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。台股獲利成長提供韌性，所有拉回都是買點。投資部位以成長股為優先，以景氣最佳的半導體及AI相關供應鏈為核心，汰弱換強，增加投資收益。

美股 台股

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