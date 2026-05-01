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4月股匯大盤點 台股4月強彈7,203點

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股30日戲劇性開高殺低，尾盤因外資賣超、台積電（2330）等科技權值股重挫，終場大跌376點收38,926點。 聯合報系資料照
台股30日戲劇性開高殺低，尾盤因外資賣超、台積電（2330）等科技權值股重挫，終場大跌376點收38,926點。 聯合報系資料照

台股昨（30）日戲劇性開高殺低，尾盤因外資賣超、台積電（2330）等科技權值股重挫，終場大跌376點收38,926點，但回顧整個4月，台股仍繳出史詩級的超狂成績單，不僅指數盤中閃見「40K」，更一口氣改寫五大歷史紀錄。

4月台股在AI浪潮與權值股帶領下，跑出飆馬行情，創五大紀錄，一是集中市場加權指數單月強彈7,203點，為史上最大單月漲點，而漲幅22.7％，亦改寫近25年來最大單月漲幅。

二是櫃買指數單月漲點76點，為櫃買史上最大單月漲點，漲幅24.9％亦居歷史第五位。

三是市值創新高，上市櫃總市值規模昨達137.7兆元，單月增25.6兆元，為單月最強。四是成交量創天量，4月23日集中市場創1.46兆元單日天量，4月成交量衝破19兆元，創單月最大量。

五是權王台積電股價勁揚，一度觸及與股號一樣的2,330元，昨日跌45元收2,135元，市值55.3兆元；單月大漲375元，貢獻大盤漲點超過3,000點。

不過，台股4月最後一個交易日，受到國際油價走高、連假效應影響，呈現「高檔震盪、開高走弱」的劇烈波動。早盤大盤一度衝上39,848點高點，但隨後因連假前調節賣壓與獲利了結影響，午盤翻黑下挫。

尾盤台積電為首的科技權值股湧現賣單，導致大盤殺至當日最低點38,926點，全天高低震盪達922點，成交量放大至1.07兆元。

外資昨日賣超535.6億元、呈現連四賣，顯示高檔調節意圖明顯，累計4月買超2,481.1億元。

台股 台積電 權值

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