台股5月天 預見五動能…短線震盪後有望再上攻

台股4月超狂，加權指數狂飆7,203點，兩度突破4萬點大關。儘管近日受國際油價波動影響，但法人指出，隨5月「五大利多」接棒，台股在「戴維斯雙擊」效應、Computex等題材支撐下，短線震盪後仍有望蓄勢挑戰41,000點再締新猷。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等看法，邁入5月，市場焦點轉向基本面與政策利多，五大利多支柱將成為台股續強底氣，首先是上市櫃公司獲利有望在第1季增長至1.5兆元，全年獲利有望挑戰6兆元，創歷史新高；其次是隨上市櫃公司首季財報陸續出爐，獲利成長將帶動本益比評價拉高，將形成推動股價漲升動能，此為戴維斯雙擊效應。

台股5月投資展望

第三是台股主被動式ETF與共同基金的滾雪球效應，持續滾入的存股資金，將帶動投信買盤，為市場提供下檔支撐。

第四是5月可望有520行情，過去十年的5月上漲機率近八成。第五是Computex行情，隨6月電腦展將屆，5月有機會搶先反映AI題材。

不過，法人圈也提醒，台股短線漲幅已大，基本面利多漸失效應，5月行情有內部隱憂與國際變數，可能讓盤勢震盪加大。隱憂包括大盤短線乖離均線過大、KD出現高檔交叉向下、融資餘額居高不下、外資隨新台幣貶值趨勢轉趨保守；國際局勢變數更可能是5月震盪導火線，不確定因素包含國際油價走勢、若美債殖利率走高將打擊、聯準會主席將換人、SpaceX及OpenAI大規模募資對市場資金影響。

展望後市，法人提醒指數下檔支撐先看37,000點整數關卡與月線附近。待台積電站回均線，大盤有望重拾漲勢，再度挑戰40,000點並進一步攻擊41,000點目標。