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市場傳股票質押額度吃緊 金管會：無券商達上限

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股連日上漲，市場傳出證券商投資人進行股票質押借款需求太旺，導致部分券商額度不足而不開放民眾申請，對此，金管會30日指出，目前並無券商的融通總金額達到上限，但券商公會有提出放寬融通總金額占淨值倍數以及負債淨值比的建議，後續將由台灣證券交易所初步研議是否開放，若有必要放寬，則會有相關配套措施。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，金管會並不會特別針對「不限用途款項借貸」訂出比例限制，而是以整體融資訂定上限，根據現行規定，證券商承作信用交易融資總金額、證券業務借貸款項，以及不限用途融通總金額等三項合計加總，不得超過該券商淨值的400％，截至4月28日止，有辦理融通業務的34家券商整體平均融通總金額占淨值比為159%，也沒有任何一家券商達到上限，不過券商會自行針對風險控管來決定相關業務的受理情形。

台股近期持續飆漲，一度飆破4萬點，市場擔憂台股是否有過熱危機？黃厚銘指出，台股截至3月底，本益比為24.18倍，截至4月底，台股集中市場漲幅為34.4%，相較於美國費城半導體漲幅45%、韓國股市漲幅為57.46%，介於國際股市之間。

針對券商公會建議放寬融通總金額占淨值倍數、負債淨值比，黃厚銘表示，券商公會是向證交所建議，而證交所仍需針對整體市場風險和胃納量通盤考量，若有放寬需求，也會有相關配套措施，經過證交所完整評估，包含整體市場的安全性，以及證券商的交割、結算等都需充分考量，再交由金管會彙集各界意見，而金管會則會同步考量券商的業務發展需求與風險控管情形進一步評估。

至於個別券商自行停止接受新的股票質押案件，或不接受客戶「借新還舊」等情形，黃厚銘表示，這屬於券商各自從風險控管的角度判斷業務是否受理，不代表已達到融通總金額占淨值倍數的上限。

投資人 台股 證券商 金管會

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