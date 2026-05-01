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川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

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就市論勢／IC 設計、光通訊 逢低買

經濟日報／ 統一投信台股研究團隊

盤勢分析

台股在AI產業持續推動下，整體多頭架構未變，惟短線因漲多預期將面臨震盪修正。從國際政經局勢看，雖美伊戰爭地緣政治風險仍在，但市場普遍認為，對金融市場而言只要進入談判即為利多，市場焦點將回歸基本面與企業獲利表現；同時資金環境仍具支撐，有利整體股市表現。

產業面方面，AI仍為主流，從半導體先進製程、伺服器到雲端資本支出，皆顯示需求持續擴張。隨美國科技巨頭加大算力投資，帶動台灣相關供應鏈包括IC設計服務、ABF載板與PCB等族群營運展望。

不過，市場亦須關注短期變數，包括台股目前呈現熱度高漲狀態、油價高檔干擾、美國四大CSP（雲端服務供應商）表現，以及預計5月於北京登場的川習會，將可能引發指數呈現區間震盪格局。

投資建議　

整體而言，台股中長期仍具基本面支撐，惟短線震盪難免，操作上建議採取「逢低布局」策略。配置方向可聚焦AI供應鏈中具成長性與訂單能見度族群，如IC設計、ABF載板、PCB及光通訊等，同時搭配低基期補漲族群分散風險。在盤勢震盪過程中，透過分批進場與資金控管，有助掌握中長期成長機會。

美國 美伊戰爭 台股

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