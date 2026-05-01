就市論勢／IC 設計、光通訊 逢低買

台股連日上漲，市場傳出證券商因投資人進行股票質押借款需求太旺，導致部分券商額度不足而不開放民眾申請，對此，金管會30日指出，目前並無券商的融通總金額達到上限，但券商公會有提出放寬融通總金額占淨值倍數以

2026-04-30 20:32