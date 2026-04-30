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台股本周漲多休息 油電燃氣股墊檔撐盤上漲7.68%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

根據臺灣證券交易所統計，4月30日發行量加權股價指數收盤為38,926.63點，較上周(4月24日)的38,932.40點下跌5.77點，跌幅約為0.01%，台灣50指數收盤為35,857.21點，較上周的36,077.71點下跌220.50點，跌幅約為0.61%，寶島股價指數收盤為43,580.78點，較上周的43,560.18點上漲20.60點，漲幅約為0.05%。

4月30日全體上市公司市場總值為新台幣126兆9,524.72億元，較上周(4月24日)市值126兆9,631.09億元減少106.37億元，減幅約為0.01%。

產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲7.68%為最大，跌幅以建材營造類指數下跌2.75%為最大，未含金融類指數下跌15.25點，跌幅約為0.04%，未含電子類指數上漲137.05點，漲幅約為0.68%，未含金融電子類指數上漲125.91點，漲幅約為0.90%。

本周集中交易市場總成交金額為4兆2,823.98億元，全體上市股票成交金額為3兆9,238.36億元，股票成交量周轉率為2.74%。

各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名：第一名半導體類1兆8,141.62億元，占全體上市股票交易金額46.23%。第二名電子零組件類8,881.07億元，占22.63%。第三名電腦及周邊設備類2,639.11億元，占6.73%。

成交量周轉率前三名產業為：第一名玻璃陶瓷類13.15%。第二名電子零組件類9.13%。第三名半導體類7.92%。

累計今年年初開盤迄今共75個交易日，集中市場總成交金額為63兆5,131.25億元，市場日平均成交金額為8,468.42億元，股票成交量周轉率為61.94%，股票日平均成交量周轉率為0.83%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

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