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外資今賣超535億 但這周竟天天買超這檔金融股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股30日尾盤跳水急殺352.15點，終場收在38,926.63點，下跌376.87點，三大法人僅投信買超，外資賣超535.62億元，統計外資買賣超個股前十名發現，賣超南亞科（2408）41,281張最多，台積電（2330）及旺宏（2337）也遭大賣；買超聯電（2303）最多，但凱基金（2883）本周深獲外資青睞，外資天天都是買超，合計外資本周買超凱基金逾10萬張。

台股早盤以39,571.46點開高，一度拉至39,848.22點，權王台積電以2,205元開高後一度拉升至2,215元，盤中翻黑，最後一盤更是一口氣下殺35元，終場收在2,135元，下跌45元，跌幅2.06%，影響大盤指數約353點。

台積電重挫之外，權值股也是重災區，鴻海（2317）走弱，終場下跌2.44%，收219.5元，下跌5.5元，影響大盤指數約23點；南亞科、日月光投控（3711）、廣達（2382）等電子指標股也同步轉弱，合計影響大盤約60點。

台股大盤指數最後一盤跳水急殺，終場下跌376.87點，以38,926.63點，三大法人賣超531.67億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超535.62億元，投信買超11.84億元；自營商賣超（合計）7.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.1億元、自營商（避險）買超0.21億元。

統計外資賣超前十大個股中，賣超南亞科最多，賣超台積電21,183張，賣超旺宏17,816張，友達（2409）、南亞（1303）、永豐金（2890）、元大金（2885）、華南金（2880）也遭賣超；統計外資買超前十大個股中，買超聯電39,192張最多，群創（3481）、華通（2313）、台塑化（6505）也獲外資買超，另外，買超凱基金12,417張，統計發現，外資本周天天買超凱基金，合計買超逾10萬張。

外資買超前十名個股。（資料來源：證交所）
外資買超前十名個股。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名個股。（資料來源：證交所）
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