台股沒過熱 證期局：二方向研議券商借貸及融資淨值比倍數是否開放

許多券商不限用途借貸業務鬧錢荒，證期局副局長黃厚銘今日指出，經統計全體券商的整個融資總金額，加計證券業務借貸款項及不限用途融通總金額，平均值截至4月28日止，只有淨值的1.59倍，距離法定的4倍還有一段距離。但他也強調，並不代表證期局就傾向維持現狀不提高上限，目前該案由證交所研議，後續將從風險控管及業務發展兩大面向來衡平考量如何開放。

目前承作不限用途借貸業務和融資券業務的券商超過30家，但彼此之間淨值差距懸殊，尤其前三大券商的淨值遙遙領先中小型券商，也使得淨值的平均倍數，未能反映出多數業者承壓的迫切性。但證期局只願公布上述1.59倍的平均淨值，不願公布進一步的各券商在各淨值倍數區間範圍的分布狀況。

黃厚銘指出，目前並沒有僅針對不限用途款項借貸來訂比率限制，而是整個融資總金額，加計證券業務借貸款項及不限用途融通總金額，加總的總金額不能超過淨值的4倍，券商公會有提出放寬淨值倍數的建議，正由證交所研議中。黃厚銘強調，很多券商的暫停受理，是基於風控，不見得是淨值倍數到頂。

黃厚銘也證實，券商公會的確向證交所提出修改負債淨值倍數和融資與借貸淨值倍數的建議，證交所會站在整個市場風險胃納量的考量來衡量是否進一步開放。

當前台股是否過熱，也會影響金管會對於是否開放淨值倍數的評估。黃厚銘指出，3月底止，台股本益比為24.18倍，4月底台股上漲34.4%，相較於美國費半上漲45% 、韓國上漲57.46%，台股介於二者之間，並無過熱的情形。