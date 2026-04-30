快訊

生活逾10年…陸籍生繁星上台大無法就讀 父親：小兒子也在台讀高一

今晚起水氣減少…桃園以北周末高溫飆33度 下周一各地有雨

台史互動再+1！史瓦帝尼特使晉見賴總統 親邀適當時機訪問

聽新聞
0:00 / 0:00

台股沒過熱 證期局：二方向研議券商借貸及融資淨值比倍數是否開放

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

許多券商不限用途借貸業務鬧錢荒，證期局副局長黃厚銘今日指出，經統計全體券商的整個融資總金額，加計證券業務借貸款項及不限用途融通總金額，平均值截至4月28日止，只有淨值的1.59倍，距離法定的4倍還有一段距離。但他也強調，並不代表證期局就傾向維持現狀不提高上限，目前該案由證交所研議，後續將從風險控管及業務發展兩大面向來衡平考量如何開放。

目前承作不限用途借貸業務和融資券業務的券商超過30家，但彼此之間淨值差距懸殊，尤其前三大券商的淨值遙遙領先中小型券商，也使得淨值的平均倍數，未能反映出多數業者承壓的迫切性。但證期局只願公布上述1.59倍的平均淨值，不願公布進一步的各券商在各淨值倍數區間範圍的分布狀況。

黃厚銘指出，目前並沒有僅針對不限用途款項借貸來訂比率限制，而是整個融資總金額，加計證券業務借貸款項及不限用途融通總金額，加總的總金額不能超過淨值的4倍，券商公會有提出放寬淨值倍數的建議，正由證交所研議中。黃厚銘強調，很多券商的暫停受理，是基於風控，不見得是淨值倍數到頂。

黃厚銘也證實，券商公會的確向證交所提出修改負債淨值倍數和融資與借貸淨值倍數的建議，證交所會站在整個市場風險胃納量的考量來衡量是否進一步開放。

當前台股是否過熱，也會影響金管會對於是否開放淨值倍數的評估。黃厚銘指出，3月底止，台股本益比為24.18倍，4月底台股上漲34.4%，相較於美國費半上漲45% 、韓國上漲57.46%，台股介於二者之間，並無過熱的情形。

證交所 券商 台股

延伸閱讀

借錢炒股穩死？億元肥羊靠「質押」多賺6千萬：金融海嘯、網路泡沫都還不足以觸發斷頭

0050正二最大魅力不只是2倍獲利！4大開掛優勢：隱藏版「逆價差紅利」曝光

台股4萬點爆「質押收傘」潮？券商額度滿拉高利率…網怕爆：大場面要來了

50萬稅金變2萬！當「股市包租公」爽賺利息還能合法省稅金…懶錢包解析雙向借券

相關新聞

台股4萬點後還有高點？富邦投顧總座指恐修正一成 親曝獲利了結時間點

台股四月大漲7,000點，盤中更一度突破40,000點大關，市值躍升為全球第六大股市。但台股破40,000點還會有高點嗎？富邦投顧總經理陳永俊30日說，預估年底還有一波高點，但短線上確實過熱，未來一兩

4月13檔「翻倍黑馬」公開！中小型股當道 唯一千金竟是它

4月台股上演史詩級行情，即便月底權值股遭空頭突襲收黑，全月仍大漲7,203點，漲幅直逼23%。惟市場資金不再由台積電（2330）獨舞，而是外溢至中小型標的，催生13檔漲幅突破100%的「翻倍黑馬」，延

台股4月狂飆22%收官卻變調！外資重砍535億元 大盤急殺376點失守5日線

外資賣壓持續擴大，台股30日上演高檔跳水戲碼，尾盤在台積電（2330）等五大電子權值要角齊遭空頭突襲下，大盤急殺逾350點，終場收跌376.87點，三大法人擴大賣超531.67億元。累計本周4個交易日

陳時中拋證交稅50％補健保！專家嘆股市不穩：更該對地下經濟與自傷健康者開刀

證交稅提撥50％補貼健保，行政院政務委員陳時中呼籲提高補充保費課徵門檻，減輕小股息民眾負擔。專家建議推行健保2.0，確保健保基金永續增長，並對吸煙、酗酒者徵收額外費用以增加收入。

多頭4月天 科技權值領軍台股強彈7200點

台股30日尾盤下殺，終場下跌376.87點，跌幅0.96%，收在38,926.63點，本周台股近乎平盤僅微幅下跌5.77點，周線跌幅0.01%，平均日均量1.07兆元，統計單月台股表現傲人，加權指數4

外資今賣超535億 但這周竟天天買超這檔金融股

台股30日尾盤跳水急殺352.15點，終場收在38,926.63點，下跌376.87點，三大法人僅投信買超，外資賣超535.62億元，統計外資買賣超個股前十名發現，賣超南亞科（2408）41,281張

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。