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4月13檔「翻倍黑馬」公開！中小型股當道 唯一千金竟是它

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

4月台股上演史詩級行情，即便月底權值股遭空頭突襲收黑，全月仍大漲7,203點，漲幅直逼23%。惟市場資金不再由台積電（2330）獨舞，而是外溢至中小型標的，催生13檔漲幅突破100%的「翻倍黑馬」，延續AI供應鏈熱潮。

在4月漲幅榜中，博磊（3581）以169%的亮眼漲幅奪冠。身為晶圓與封測產線關鍵零組件供應商，博磊受惠AI與高速運算對先進封裝的剛性需求，高附加價值產品訂單結構優化，成為這波資金最青睞的領頭羊。

一詮（2486）表現同樣受矚目。法人點出，一詮成功握有輝達NVIDIA）Grace CPU均熱片訂單，並穩定供應Google與AWS雲端大廠。隨AI晶片功耗推升散熱規格，一詮透過策略性將傳統產線西遷、台灣專攻高毛利產品，轉型效應正式進入收割期，股價月漲幅達104%。

另，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在4月寫下104%的漲幅，並宣告2026年將是高速成長元年。公司強調，目前ABF載板已有逾6成營收來自AI應用，隨著泰國與越南新產能陸續開出，高達500億元的資本支出展現了強大的擴產決心。

封測大廠頎邦（6147）則展現了營運韌性，除了傳統驅動IC市占提升，更積極切入射頻（RF）與線性可插拔光模組（LPO）等新領域。預計LPO將於今年啟動量產，加上2026年有望承接韓國客戶轉移訂單，法人預期產能利用率將進一步噴發，帶動股價單月大漲135%。

而4月唯一翻倍的千金股新代（7750），憑藉機床控制系統龍頭地位，深耕工業4.0與機器人領域，在高精密加工需求攀升下，股價成功站穩翻倍行情。大量（3167）與聯策（6658）等設備標的，亦受惠AI擴產帶動的檢測與自動化需求，漲幅皆突破100%。

綜觀4月「翻倍俱樂部」，名單橫跨半導體設備、光電感測與精密加工。顯示AI題材已從運算端，擴散至影像傳輸、感測及自動化生產等實質應用領域，市場對於「AI供應鏈評價重估」的共識依然穩固。後續可留意具備技術護城河與實質訂單支撐的中小型標的。

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