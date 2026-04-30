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台股4萬點後還有高點？富邦投顧總座指恐修正一成 親曝獲利了結時間點

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股四月大漲7,000點，盤中更一度突破40,000點大關，市值躍升為全球第六大股市。但台股破40,000點還會有高點嗎？富邦投顧總經理陳永俊30日說，預估年底還有一波高點，但短線上確實過熱，未來一兩個月不排除回檔幅度達到一成；另外，他持續看好台積電表現，就長線來看，絕對還有高點可期待。

陳永俊認為，台股短線確實過熱，主要有三大原因，第一是台股年線乖離率創歷史新高，過往一旦超過三成就會回檔，此次AI及資金熱錢都是效應。第二是過去曾在2000年網路泡沫和2008年金融危機前精準預警的「巴菲特指標」已到500%，過去這指標在160~180%都是過熱了，500%遠高於巴菲特所定義的200%「玩火區」。第三是因有許多個股瘋狂的漲勢已無法用歷史經驗衡量，市場開始用2027年的EPS來預測，這有些過早了。

但陳永俊也提到，台灣電子股這一波的漲勢是由AI供應鏈帶動，包含晶圓代工、先進封裝、散熱模組等，各個主要零組件，台灣的市占率都超過七成，因此在AI伺服器具有絕對話語權，而接下來台股還會有好消息，包含3月外銷訂單911.2億美元；各家電子業將公布的第1季獲利預期會非常亮眼，主要是市場過去評估都偏低，加上首季台幣匯率也有幫助，輝達（NVIDIA）GB300出貨量也逐漸放大，自研晶片的伺服器也在做新舊交接等，都讓第2季電子業呈現「淡季不淡」，整體基本面非常好。

但就股市評價面就會稍微擔憂。陳永俊提及，首先是各國央行貨幣政策中性趨緊，同時有通膨疑慮，對電子股有壓力，而七月除權息旺季大盤估蒸發700至800點，未來一兩個月不排除回檔幅度達到一成，因此他建議投資人在接下來一兩周可「逢高獲利了結，落袋為安」。至於今年台股是否再現高點？陳永俊預估年底還有一波高點，且比現在還高，建議投資人趁第3季下跌後再逢低布局。

外界也關注台積電是否還有高點？陳永俊指出，台積電具有產業競爭力，獲利也表現亮眼，加上在台股「千金股」當中，台積電本益比是相對便宜的，因此長線來看台積電表現，絕對還有高點可期待。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士表示，今年第1季股市上沖下洗，2月大漲、3月大跌、4月迅速上揚，而5月有聯準會新主席華許上任、美國貿易法301條款聽證會，最重要的是6月SpaceX即將上市，這是史上最大規模的IPO案，凍結高達750億美元的市場資金，此事件非同小可，包含不少被動式ETF也須調整持股，進而排擠其他股票，因此建議投資人先增加手中的流動性資金，避免在6月震盪時，遭到不必要的損失。

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