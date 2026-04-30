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台股4月狂飆22%收官卻變調！外資重砍535億元 大盤急殺376點失守5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

外資賣壓持續擴大，台股30日上演高檔跳水戲碼，尾盤在台積電（2330）等五大電子權值要角齊遭空頭突襲下，大盤急殺逾350點，終場收跌376.87點，三大法人擴大賣超531.67億元。累計本周4個交易日，三大法人賣超約1,813億元。

統計三大法人30日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超535.62億元，投信買超11.84億元；自營商賣超（合計）7.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.1億元、自營商（避險）買超0.21億元。

在法人調節壓力下，權值股成為重災區。台積電尾盤遭壓低收在2,135元、下跌45元，單日影響大盤達353點，且股價已連3日回落、累計下跌130元，持續向下方10日線靠攏；鴻海（2317）同步走弱，終場下跌2.44%、收219.5元，成交量放大至7萬張以上並跌破5日線，拖累大盤約23點。

此外，南亞科（2408）、日月光投控（3711）、廣達（2382）等電子指標股亦同步轉弱，合計拖累大盤約60點，進一步加劇指數下行壓力。

不過，盤面仍有撐盤力量，ABF載板族群逆勢強攻，欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）同步攻上漲停並創高，景碩（3189）亦同步走強，合計貢獻大盤約80點，成為抗空主力。

此外，聯發科（2454）雖尾盤同樣遭遇賣壓，但仍收漲1.36%、至2,610元，盤中一度觸及2,685元新天價，貢獻近18點漲點；智邦（2345）、台光電（2383）與聯電（2303）亦分別貢獻約11點漲點，顯示部分高階電子股仍具抗震力道。

整體觀察，台股30日呈現「開高走低」格局，指數盤中一度逼近39,800點，但隨法人調節擴大，終場跌破5日線。累計本周，外資天天賣超之下，集中市場指數小跌0.01%，周線止步連3紅翻黑；不過4月單月仍大漲7,203.64點、漲幅達22.71%，顯示中長線多頭架構未遭破壞。後續須觀察外資賣壓是否趨緩，以及權值股能否止跌回穩，將是指數能否重啟攻勢的關鍵。

日月光投控 鴻海 台積電 台股 三大法人

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