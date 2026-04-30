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陳時中拋證交稅50％補健保！專家嘆股市不穩：更該對地下經濟與自傷健康者開刀

聯合新聞網／ 趣 講 股
針對以證交稅挹注健保的提案，專家點出股市稅收不穩定的致命傷，呼籲應推動以「家戶所得」計費的真正二代健保，並向地下經濟與自傷健康者開刀才是治本之道。中央社
針對以證交稅挹注健保的提案，專家點出股市稅收不穩定的致命傷，呼籲應推動以「家戶所得」計費的真正二代健保，並向地下經濟與自傷健康者開刀才是治本之道。中央社

證交稅來救健保？ 說好的二代健保呢？

台股近期的交易總額屢破兆元，證交稅每天最高可以因此收到30億元，這麼大的一塊稅金大餅，終於被政府官員看見，行政院政務委員陳時中近日就抛出：提撥50％的證交稅固定撥給健保，可以讓未來20年的健保財務缺口補起來。

乍聽之下，投資人可能會覺得：政府怎麼又把彌補健保虧損的腦筋，動到股市裡來？

但是大家別誤會陳時中，因為他提出的建議是：證交稅補貼健保費的同時，同步把補充保費課徵門檻，從2萬元拉高到15萬至20萬元。這樣也可以讓領少少股息的民眾繳不到補充保費了。

推動真正二代健保

況且政府每天收了龐大的證交稅，這些錢有的被不屑官員貪污、浪費、吃吃喝喝或是蓋蚊子館...花掉，如果能拿證交稅來讓全民健保制度長久造福全民，反而是更好的用途呢！

不過，老年化之下的健保醫療費用只會越來越嚴重，證交稅卻不會每天維持高水準的收入，所以健保費來源不能只依賴證交稅，最終想達成「有收入就要徵收健保費」的公平目標、擴大稅基的話，政府還是得推行真正的健保2.0（二代健保）制度。

所謂真正的二代健保就是專家、學者倡議多年的：從綜合所得稅裡的家戶所得，按高、低的稅率比例跟著扣繳健保費（現在民眾的6項收入被徵收健保補充保費的做法，只能算是「健保1.5」制度）。

自傷健康者付更多健保費

如此一來，隨著國內經濟成長、家戶所得提高，健保基金才會永續隨之成長。然而，實行真正的健保2.0制度之前，政府得想辦法課徵到流動攤販等地下經濟的收入，才不會讓民眾覺得：「只有躲不掉課稅的月薪族、報稅族在繳健保費，還有一堆人賺錢不必繳稅，更何況是健保費。」

此外，為了兼顧「使用者付費」的公平正義、平息民眾對「自傷健康」者的怨怒，政府應該對吸煙族、嚼檳榔、酗酒者加徵健保補充保費或醫療自付額、並大幅提高或加徵煙品、酒品、檳榔商品健康稅捐的費率，供給健保基金使用。

當然，大家都知道上述的健保收費制度的改革要花很長的時間，所以現在衛福部要趕緊持續把醫藥黑洞、民眾浪費醫療資源、醫方浮濫申請點數、提升醫療品質等問題同步解決，才能讓所有繳健保費、補充保費的民眾心甘情願地掏錢出來，你說對不對呀？

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

證交稅 陳時中 二代健保補充保費 台股 行政院

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