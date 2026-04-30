台股短線過熱恐修正一成 富邦金：但第4季仍有高點

美伊戰事升溫、資金面變數加劇之際，美國聯準會宣布利率按兵不動。富邦金旗下研究團隊示警，台股在站上4萬點後短線已出現過熱訊號，雖全年高點仍有機會落在第4季，但近期不排除先行回檔一成，投資人應提高警覺。

富邦投顧總經理陳永俊指出，目前台股漲勢已明顯偏離基本面，最具代表性的「巴菲特指標」已飆破500%，遠高於過去160%至180%的過熱區，更大幅超越200%的「警戒線」。同時，台股年線乖離率達12%-13%，創歷史新高，當乖離幅度超過三成時，過往經驗顯示市場往往出現修正壓力。

陳永俊分析，這波行情主要來自AI題材與全球資金推升，屬於「再評價」的結果，但他直言，短線台股確實「過熱」，不排除出現約一成的回檔修正。

不過，他也強調，中長線基本面仍具支撐力。台灣在AI供應鏈中的關鍵地位與，使電子族群具備「絕對話語權」，與過去PC或手機時代不同。以台積電為例，長線成長趨勢未變，本益比在千金股中仍屬偏低，支撐台股後續仍有創高機會，預估全年高點將落在第4季。

在資金面方面，富邦金首席經濟學家羅瑋提醒，5月至6月將進入關鍵觀察期，包括聯準會人事變動、美國貿易政策動向，以及市場高度關注的大型IPO案。其中，SpaceX進行大規模上市籌資，規模上看750億美元，恐吸走全球資金回流美國，對股債市場形成排擠效應。

羅瑋指出，此類大型IPO將導致被動式ETF（指數型股票基金）被迫調整持股比重，進一步影響其他市場資金配置，預期5月下旬開始發酵。他建議，投資人可趁4月反彈期間適度提高現金水位，以因應6月可能出現的市場波動。

匯市方面，富邦金經濟學家邱郁潔表示，新台幣近期走勢與出口表現出現脫鉤，主要因企業保留外幣部位，加上壽險避險操作已告一段落，目前匯率走勢主要受外資進出影響。預估短線將在31.2至31.8元區間震盪。