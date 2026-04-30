空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

台股30日收盤下跌376.87點，終場以38,926.63點作收，成交量1兆220.37億元；台積電（2330）收盤價2,135元，下跌45元，跌幅2.06%。經歷過3月大幅震盪，台股4月上漲7,203點，漲幅22.7%。

台股今日開高後，呈一路緩步下滑，仍未能站上5日均線，盤面以ABF載板表現最為亮眼；台積電最後一盤遭狙擊，約1.8萬張將股價由2,070元打落至2,135元；大盤指數也從39,278.78點瞬間掉至38,926.63點。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、欣興（3037）、聯電（2303）、景碩（3189）、京元電子（2449）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）及穩懋（3105）；成交金額大且疲軟者則為：旺宏（2337）、群聯（8299）、南亞科（2408）、威剛（3260）、日月光投控（3711）、華邦電（2344）、光寶科（2301）、光洋科（1785）及緯穎（6669）。

群益投顧表示，AI疑慮再起，市場關注四大CSP營收獲利表現與AI前景預期；市場對美國聯準會今年底前利率政策轉趨寬鬆期待轉趨樂觀。指數漲多回檔實屬正常現象，需更加慎選營運展望佳、股價基期較低、投信買氣旺的績優股，選股不選市、謹慎靈活操作。

台股4月強勁上漲之後，在高檔迎來劇烈的波動，預期邁入5月將從資金情緒主導回歸基本面與總經的雙重檢驗，5月中旬前是第1季財報與4月營收密集公布期，市場將嚴格檢視企業獲利是否跟上股價漲幅。中東戰事陷入膠著，油價維持高檔將讓通膨降溫無望，市場對Fed降息預期可能進一步推遲，導致美元強勢、外資態度轉趨保守，預期台股可能轉為高檔震盪走勢。