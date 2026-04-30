快訊

報稅季逆轉勝！5月星座財運TOP5出爐 金牛腦子動得快、第一名鈔票狂進帳

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

聽新聞
0:00 / 0:00

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。記者劉學聖／攝影
台積電。記者劉學聖／攝影

台股30日收盤下跌376.87點，終場以38,926.63點作收，成交量1兆220.37億元；台積電（2330）收盤價2,135元，下跌45元，跌幅2.06%。經歷過3月大幅震盪，台股4月上漲7,203點，漲幅22.7%。

台股今日開高後，呈一路緩步下滑，仍未能站上5日均線，盤面以ABF載板表現最為亮眼；台積電最後一盤遭狙擊，約1.8萬張將股價由2,070元打落至2,135元；大盤指數也從39,278.78點瞬間掉至38,926.63點。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、欣興（3037）、聯電（2303）、景碩（3189）、京元電子（2449）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）及穩懋（3105）；成交金額大且疲軟者則為：旺宏（2337）、群聯（8299）、南亞科（2408）、威剛（3260）、日月光投控（3711）、華邦電（2344）、光寶科（2301）、光洋科（1785）及緯穎（6669）。

群益投顧表示，AI疑慮再起，市場關注四大CSP營收獲利表現與AI前景預期；市場對美國聯準會今年底前利率政策轉趨寬鬆期待轉趨樂觀。指數漲多回檔實屬正常現象，需更加慎選營運展望佳、股價基期較低、投信買氣旺的績優股，選股不選市、謹慎靈活操作。

台股4月強勁上漲之後，在高檔迎來劇烈的波動，預期邁入5月將從資金情緒主導回歸基本面與總經的雙重檢驗，5月中旬前是第1季財報與4月營收密集公布期，市場將嚴格檢視企業獲利是否跟上股價漲幅。中東戰事陷入膠著，油價維持高檔將讓通膨降溫無望，市場對Fed降息預期可能進一步推遲，導致美元強勢、外資態度轉趨保守，預期台股可能轉為高檔震盪走勢。

華邦電 美國聯準會 空軍 台積電 聯發科 欣興 台股

延伸閱讀

台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰 權值要角高檔震盪藏變數

台股輪動…買盤由大轉小 外資賣超481億元

外資搶買5萬張！旺宏噴天價攻量價雙榜 公告3月淨利暴增8倍

台股衝上4萬點...半個月5千點太兇？專家看好00400A：健康輪漲、主動式ETF吃大波段

相關新聞

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

台股30日收盤下跌376.87點，終場以38,926.63點作收，成交量1兆220.37億元；台積電（2330）收盤價2,135元，下跌45元，跌幅2.06%。經歷過3月大幅震盪，台股4月上漲7,20

ABF炸裂！南電晉升千金股 四強齊創高、外資喊「超級循環」

載板族群30日全面走強，外資調升目標價引爆多頭動能。南電（8046）盤中強勢突破千元關卡，正式躋身千金股行列；欣興（3037）躍居大盤漲點貢獻王，並與臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）齊步改寫歷

台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰 權值要角高檔震盪藏變數

那指與費半指數昨夜收高，台股30日開盤彈升267.96點，指數來到39,571.46點，隨後台積電（2330）向上觸及5日線，加上台達電（2308）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台光電（23

高點賣台積電錯了？他賣10股遭家人狂批「不懂股票」 網友經驗掀共鳴

台積電股價創下歷史新高，市場投資策略引發討論。一名投資者在高點賣出10股遭家人批評，網友們對其操作策略展開激烈辯論，支持與反對意見各執一詞，顯示出對長期投資與短線操作的不同看法。

台股短線過熱恐修正一成 富邦金：但第4季仍有高點

美伊戰事升溫、資金面變數加劇之際，美國聯準會宣布利率按兵不動。富邦金旗下研究團隊示警，台股在站上4萬點後短線已出現過熱訊號，雖全年高點仍有機會落在第4季，但近期不排除先行回檔一成，投資人應提高警覺。

禾碩康-KY送件申請第一上市 寵物機能零食廠搶攻全球商機

深耕全球寵物機能零食逾二十年的禾碩康-KY（7874）29日正式送件申請第一上市，主辦券商為凱基證券。禾碩康-KY長年專注於天然寵物零食的研發與製造，法人看好，在寵物食品消費升級與通路轉型趨勢帶動下，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。