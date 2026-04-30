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禾碩康-KY送件申請第一上市 寵物機能零食廠搶攻全球商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
禾碩康-KY送件申請第一上市 寵物機能零食廠搶攻全球商機。禾碩康-KY／提供
禾碩康-KY送件申請第一上市 寵物機能零食廠搶攻全球商機。禾碩康-KY／提供

深耕全球寵物機能零食逾二十年的禾碩康-KY（7874）29日正式送件申請第一上市，主辦券商為凱基證券。禾碩康-KY長年專注於天然寵物零食的研發與製造，法人看好，在寵物食品消費升級與通路轉型趨勢帶動下，禾碩康-KY後續營收動能可望持續增溫。

董事長康潤生表示，公司長期深耕寵物營養與機能性零食領域，建立從配方研發、製程設計到量產供應的一條龍能力，不僅成功打入全球主流市場，海外營收占比更逾九成，國際化布局成熟。

禾碩康-KY主力產品涵蓋潔牙骨、保健咀嚼點心等高附加價值品項，旗下擁有N-Bone®、Get Naked®、Twistix®等品牌，並為國際知名通路提供貼牌代工服務。

從財務表現來看，禾碩康-KY近三年營運維持穩健，展現良好的成長韌性與獲利能力。公司實收資本額為2.7億元，2025年合併營收達16.99億元，毛利率約39.37%，EPS逼近11元水準。在原料成本、品牌經營與通路擴張多重考驗下，仍能維持接近四成毛利率，反映其產品結構優化、製造效率與客戶黏著度均具一定水準，也為後續擴產與新品推進奠定基礎。

董事長康潤生指出，公司以「人類食用等級原料」及「專利製程技術」作為差異化核心，一方面擴大自有品牌分銷網絡，另一方面深耕貼牌代工客戶，同步加速電商通路布局，提升市場滲透率。此外，公司也積極投入新品開發，包括膨化零食、冷壓軟點心及互動式設計產品，並預計於2026年與美國零售巨頭合作推出新品。

根據調研機構Precedence Research資料指出，全球寵物產業2024年市場規模已達3,237.2億美元，預估至2034年可望擴大至6,435.3億美元，年均複合成長率（CAGR）達7.10%；其中美國市場規模預估將由2025年的1,559億美元增至2034年的2,304億美元，CAGR約4.43%。在飼主擬人化消費趨勢帶動下，寵物食品與零食市場持續朝高機能、高品質與精緻化方向發展，尤其功能性零食與電商通路被視為未來幾年最具爆發力的成長引擎。

寵物 營收

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