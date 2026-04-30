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AI封裝資金搶進FOPLP！東捷量縮惜售鎖漲停 鈦昇攻天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI伺服器與先進封裝需求延燒，帶動FOPLP概念族群30日強勢表態！鈦昇（8027）、東捷（8064）雙雙漲停創天價，志聖（2467）也頻頻亮燈，京元電（2449）與東台（4526）同步走揚，成為盤面多頭焦點。

東捷今日開盤即強勢突破百元關卡，隨後直奔漲停104元鎖死創高，不過成交量驟減至不到4,000張，顯示多方惜售、籌碼緊鎖。鈦昇同步飆上193.5元新天價，志聖盤中亦攻上609元漲停價，三大指標股領軍FOPLP族群持續走強。

東捷近年由面板與PCB設備成功跨入半導體先進封裝領域，隨力成（6239）、日月光投控等封裝大廠擴大投資，半導體設備出貨顯著放大，今年相關營收占比可望突破三成，並透過引進志聖入股深化策略合作，強化南台灣半導體S廊帶布局，吸引資金積極卡位。

鈦昇則聚焦下一世代封裝技術，受惠AI與HPC需求推升，積極布局玻璃基板與FOPLP設備，整合雷射、電漿與光學檢測技術，並以TGV高速鑽孔突破玻璃基板量產瓶頸，已完成美系客戶驗證並開始交機，預計今年進入小量產，同時以雷射動態補償技術解決面板翹曲問題，並切入低軌衛星與高速運算應用市場。

志聖受惠AI帶動先進封裝升溫，首季營收與獲利雙創新高，EPS達3.06元，年增逾兩倍。法人指出，其成長動能來自CoWoS與PCB HDI製程投資加速，帶動設備出貨與驗收同步提升，並透過G2C+聯盟與均豪（5443）、均華（6640）、東捷等夥伴協同，強化整體解決方案能力。

展望後市，隨AI晶片架構多元化與先進封裝技術快速演進，FOPLP作為下一世代關鍵封裝路線之一，設備與材料供應鏈滲透率有望持續提升，相關概念股在資金輪動下仍具延續性表現空間。

志聖 半導體 伺服器

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