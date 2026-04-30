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矽光子攻勢再起！波若威開盤就衝漲停 這幾檔也同步亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

矽光子為台股30日盤中的亮點族群，指標股波若威（3163）跳空以漲停1,145元開出後鎖死，聯亞（3081）也一度觸及漲停2,685元，盤面上全新（2455）、創威（6530）、汎銓（6830）、統新（6426）、前鼎（4908）等同步飆上漲停表態，光環也一度亮燈。

光通訊廠波若威遭列注意股票，應主管機關要求公布自結獲利，3月稅前盈餘2.34億元，年增680%；稅後純益2.3億元，年增858%，每股純益2.85元；波若威首季獲利2.44億元，創單季新高，每股純益3.02元。

法人表示，在這波AI伺服器浪潮的推動下，光通訊元件出貨動能強勁，加上規格提升拉高產品單價，毛利也隨著走高，挹注整體獲利表現；法人看好，由AI伺服器帶起的光通訊商機持續成長下，波若威今年營運有望逐季衝高。

波若威早盤以1,145元漲停板開出，雖有打開但迅速再拉上漲停鎖死，領軍矽光子股上漲，處置中的前鼎衝上漲停215元；全新開高走高衝上漲停347.5元；聯亞一度衝上漲停2,685元， 雖有打開但盤中漲幅逾8%。

創威開高後衝上漲停118.5元；光環（3234）一度觸漲停117元， 盤中漲幅逾6%；汎銓也是開高後衝漲停850元；統新、環宇-KY（4991）盤中也亮燈。

聯亞 波若威 光通訊 矽光子

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