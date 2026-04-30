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台股續戰4萬點大關 網通指數今年來漲80%完勝大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

4月底台股閃現4萬點新高，30日盤中最高達39,848點，續戰4萬點大關，其中網通股挾其全球航太發展，截至29日，上市通信網路指數今年來漲幅80.15%，超越加權指數上漲36.45%，觀察前十高台股科技基金配置網通股的比重介於9.80~26.77%，挾其全球太空熱後勢看好。

從輝達GTC大會宣告AI 邁入太空時代到川普太空優勢令，網通相關低軌衛星族群成熱門股；據投信投顧公會統計，前十高比重佈局網通股的台股科技基金，其中台中銀數位時代基金布局網通股比重26.77%最高，而台新2000高科技基金持有約16.37%次之，其次為野村高科技基金持有14.81%，前十大高布局網通股比重介於9.80~27.52%，對於後市投資，短期投資6月SpaceX上市IPO後資金估將持續進入，長線看全球衛星通訊需求擴張，有利台廠衛星供應鏈接單出貨。

台中銀數位時代基金研究團隊指出，網通股看好低軌衛星供應鏈，主因隨著星鏈（Starlink）等衛星內部升級為飛行的資料中心，台廠交換器霸主有太空AI算力投資題材。

此外，川普簽屬太空優勢令為航太發展設定明確目標，權威券商預估，衛星市場未來五年內，將發射7萬顆低地球軌道(LEO)衛星，台廠低軌衛星供應鏈將受惠。

野村投信投資策略部副總經理樓克望分析前十大持股的聚焦於AI核心環節與高能見度的關鍵龍頭。以輝達為例，其GPU仍是目前AI訓練與推論不可或缺的算力核心，隨著模型規模擴大與推論需求提升，中長期需求仍具高度確定性。

Alphabet與微軟則同時掌握大型雲端平台與AI模型發展，兼具資本支出能力與應用落地優勢，有助於推動AI從基礎建設走向商業化變現。台積電（2330）作為先進製程晶圓代工龍頭，在AI晶片需求高速成長下，先進製程與CoWoS先進封裝產能長期維持高稼動率，是AI硬體供給端最關鍵的受惠者之一。

川普 台股 網通股

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