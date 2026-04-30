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高點賣台積電錯了？他賣10股遭家人狂批「不懂股票」 網友經驗掀共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。 聯合報資料照片
台積電。 聯合報資料照片

台股護國神山台積電近日股價再度攀升，創下歷史新高，成為市場矚目的焦點。然而，隨著股價不斷突破新高，也引發了投資人對於操作策略的激烈討論。有一名網友近日在社群平台「Threads」上分享了自己的投資經歷。該名網友透露，自己在台積電股價高點時賣出10股，但卻因此遭到家人嚴厲批評，讓他感到相當無奈。

該網友在貼文中寫道，近期股市狂飆高點，賣了手上的台積電10股，卻被家人指責「台積電沒人在賣的」，批評他不懂股票、賺不了錢。但原PO認為，「有賺錢在高點就要賣，等低點再進場」，這樣操作不是很正常嗎？但這樣的投資策略不被家人認同。

許多網友針對此事表達了不同的看法。有支持原PO操作策略的網友認為「自己覺得有賺開心賣掉，沒啥問題」、「才10股欸又不是10張」、「想買就買，想賣就賣。有賺總比沒賺好，沒賣都是紙上富貴」、「如果家人不是巴菲特，聽聽就好」。

然而，也有部分網友持相反意見，認為原PO的操作可能錯失未來漲幅。一名網友回應：「我是覺得你賣錯了，因為美國要期中選舉了，股票只會慢慢上來」、「台積電屬於長期投資股，不建議賺短線價差，因為大機率買不回來」。原PO也回應表示，戰爭導致股價起起伏伏，想多留一些資金，日後再逢低買進，因為已兩年沒收入在吃老本了，「沒注意到選舉也會影響」。

此外，有網友分享了自己的親身經歷，他表示，曾於前年分別以700元及800元買入台積電各10股，並於股價達900多元時賣出，當時以為已經賺到。然而，隨後股價一路飆升至2025元，讓他感嘆「根本買不回來」。對此，原PO則表示：「算了，這種事情真的太難說，我認為有賺到就知足了。」

台積電 台股

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