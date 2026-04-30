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ABF炸裂！南電晉升千金股 四強齊創高、外資喊「超級循環」

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
南電總座呂連瑞先前在法說會上提到展望。記者尹慧中／攝影
南電總座呂連瑞先前在法說會上提到展望。記者尹慧中／攝影

載板族群30日全面走強，外資調升目標價引爆多頭動能。南電（8046）盤中強勢突破千元關卡，正式躋身千金股行列；欣興（3037）躍居大盤漲點貢獻王，並與臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）齊步改寫歷史新高，帶動載板族群成為盤面資金主攻焦點。

盤面上，臻鼎-KY率先攻上漲停鎖死，欣興、南電緊追亮燈，南電更一舉跨越千元整數關卡，市場關注度急升；景碩亦大漲逾6.5%，四檔指標股同步創高，帶動載板族群成為盤面最強主流。

外資全面轉多成為關鍵推力。日系外資指出，ABF載板產業近兩個月已由買方市場翻轉為賣方市場，「超級循環」正式啟動。AI晶片與雲端服務供應商（CSP）為確保未來3至7年產能，紛紛簽訂長約鎖量，且條件較疫情期間更具保障，包含預付款、彈性定價等機制同步到位。

在評價面上，外資同步大幅調升目標價。日系外資將欣興目標價一舉上修至1,350元，重申「買進」，多家美系外資亦將目標價上調至1,060至1,100元區間，最高調幅達170%，顯示市場對產業前景看法明顯轉趨樂觀。

供需結構同步轉緊。外資指出，今年ABF載板產能幾乎已全數售罄，主要受惠AI GPU、ASIC、CPU及交換器需求同步爆發，遠優於先前預期。反映獲利能見度提升，外資上調欣興2026、2027年獲利預估，並將評價基準延伸至2028年，預估EPS上看45.06元，本益比上修至30倍，強化長線成長論述。

個股展望方面，臻鼎-KY亦釋出樂觀訊號。公司指出，2026年將是新一輪高速成長周期元年，受惠AI伺服器、光通訊與IC載板需求全面爆發，營運可望續創高峰。其中，ABF載板已有逾六成營收來自AI應用，隨泰國、越南等新產能陸續開出，資本支出將突破500億元，擴產力道強勁。

南電方面，法人預期隨2026年第二季電子產業進入備貨旺季，在營收規模放大帶動下，獲利能力將進一步改善。隨產業供需結構翻轉與AI需求持續擴張，載板族群正從景氣復甦邁向新一輪成長周期，短線資金與長線基本面同步加溫。

欣興 外資 ABF

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