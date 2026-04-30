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PCB資金火力全開 南電叩關千元、臻鼎也鎖漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
PCB與高階載板族群今（30）日成為台股盤面最火熱焦點，資金同步湧向PCB龍頭與ABF載板三雄。（路透）
PCB與高階載板族群今（30）日成為台股盤面最火熱焦點，資金同步湧向PCB龍頭與ABF載板三雄。（路透）

PCB與高階載板族群今（30）日成為台股盤面最火熱焦點，資金同步湧向PCB龍頭與ABF載板三雄。南電（8046）盤中亮燈漲停攻上1,005元，正式躋身千金股行列，成為首檔站上千元的ABF載板股；欣興（3037）同步亮燈漲停至883元、上漲9.96%；景碩（3189）盤中大漲7.28%至545元；PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也強勢鎖上421元漲停，上漲38元。

PCB族群本波轉強，主軸可分為兩條線，一是AI伺服器帶動高階PCB、HDI、HLC與光通訊板需求升溫，二是AI GPU、ASIC與CPU出貨展望推升ABF載板供需缺口擴大。外資先前指出ABF載板AI上升周期才剛開始，並預估2026至2028年供給短缺情況將逐年擴大，需求來自AI GPU／ASIC／CPU出貨正向，供給端則受限於產能與成本壓力。

載板三雄中，南電今日率先站上千元，成為族群指標；欣興攻上漲停，景碩也放量大漲。外資近期陸續調升欣興、南電、景碩等ABF三雄目標價，並看好載板市場供需情況有利供應商，尤其上游高階玻纖布T-glass等關鍵原物料供應吃緊，使部分載板交期拉長，有利台灣供應商調升平均售價。

臻鼎-KY則扮演PCB龍頭指標股角色，今日股價再度亮燈漲停。臻鼎3月自結歸屬母公司業主淨利13.62億元，年增514.92%，單月每股稅後純益1.27元，市場看好其AI伺服器、光通訊與高階IC載板成長題材。 臻鼎也在近期啟動江蘇淮安HD園區擴產，新園區將新建HDI／MSAP與HLC廠，進一步擴大AI伺服器、高階HDI與類載板等高端PCB產品產能。

此外，臻鼎近期新增入列台積電（2330）3DFabric聯盟，也讓市場對PCB與載板供應鏈切入先進封裝生態系的想像升溫。台積電3DFabric聯盟持續壯大，載板夥伴除了欣興、日本IBIDEN外，也新增臻鼎，南電等一線載板廠同樣在列。

台股 南電 欣興 臻鼎 PCB

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