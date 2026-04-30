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聯發科1個月噴漲60%...還能買？小童點「小心修正」：注意高檔籌碼對決

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
技術面上，聯發科（2454）的回踩反攻驗證了基本面轉型與籌碼面共振的威力。隨股價推升至高檔，目前觀察重點應放在「 高檔密集成交區 」的防禦。聯發科。 聯合報系資料照
技術面上，聯發科（2454）的回踩反攻驗證了基本面轉型與籌碼面共振的威力。隨股價推升至高檔，目前觀察重點應放在「 高檔密集成交區 」的防禦。聯發科。 聯合報系資料照

隨著台股站穩4萬點，半導體族群再度成為資金追逐的焦點。財經Youtuber小童於影片中，以聯發科不到一個月漲幅衝上6成的強勢表現為例，深入拆解IC設計產業的獲利邏輯。

小童強調，IC設計公司雖不負責生產，卻是整個產業的「電子大腦」設計者。對於投資人而言，單純的價量分析僅能輔助進出場，唯有透視「毛利率」與「研發費用」兩大關鍵指標，才能在波動的市場中掌握真正的波段趨勢。

IC設計：不畫房子的建築師

小童在影片中具象化地比喻，半導體產業鏈可拆分為：上游的「IC設計」、中游的「晶圓代工」以及下游的「封裝測試」。

如果將晶圓代工比作工程團隊，IC設計就如同「建築師」，負責繪製極其複雜的電路藍圖。

IC設計的核心任務，是在指甲大小的矽晶片中，整合數十億個電晶體開關（即電腦語言中的0與1），並在提升效能的同時大幅降低功耗。這也是為何新款手機運行更順暢，續航力卻能反向增強的關鍵技術所在。

篩選指標一：毛利率40%的競爭力門檻

針對如何選股，小童首推「毛利率」作為篩選的第一關。他建議投資人優先觀察毛利率高於40%的公司，這代表企業具備強大的定價能力與市場競爭力。

在IC設計領域中，結構特殊的「IP矽智財」（Intellectual Property）公司更是佼佼者。由於這類公司主要販售技術使用權，省去了龐大的生產成本，毛利率往往能衝破80%。

小童點名力旺、M31以及晶心科等標的，並提醒除了看毛利率，更要留意「稅前淨利」，確保公司不會因為過高的營業成本而導致獲利縮水。

篩選指標二：研發費用是不可跨越的護城河

小童進一步解析，IC設計靠的是「技術護城河」，因此「研發費用」的占比至關重要。

一般大廠如聯發科的研發占比約落在20%至30%，而IP廠則可能更高，如M31達7成、晶心科高達8成。

然而，小童也點出一個財報細節：表現最強勢的力旺，研發占比僅約20%至30%，這並非技術衰退，而是因為其28奈米IP已在台積電生態系建立穩固地位，只要客戶持續使用即可穩定收取授權費。

這種「護城河已成」的優勢能有效優化財報，進而帶動股價呈現更強勁的延續性。

回踩後的籌碼對決

回顧聯發科前段時間回踩密集成交區後展開強勢反攻的案例，驗證了基本面與籌碼面結合的重要性。目前隨股價推升，密集成交區已隨之移往高檔區間。

小童提醒，高檔走勢將是關鍵，投資人需觀察多方資金能否守穩新形成的籌碼區位。若高檔出現空方轉勢，則須警惕回檔修正。

在如今的萬點行情下，唯有挑選稅前淨利高、研發布局紮實的標的，才具備在波動中脫穎而出的韌性。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

聯發科 半導體

小童 x Happy Trading Life

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