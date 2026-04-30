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群益投顧：全球市場迎向成長與防禦並重布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧發布5月財富管理月報指出，截至2026年4月下旬，全球金融市場正同時受到兩股力量拉扯：一方面是中東地緣政治風險升溫，尤其以伊朗與美國、以色列衝突、荷姆茲海峽航運安全與油價波動最受關注；另一方面則是 AI產業持續高速成長，帶動全球科技股、半導體與資本支出循環擴張。這兩股力量一個偏向風險，一個偏向成長，讓全球股市呈現「高波動但未轉空」格局。

在股市方面，AI仍是全球股市最核心的多頭主軸。美國大型科技股持續受惠於生成式AI延伸至代理型AI、雲端運算、資料中心建設與半導體需求，輝達、微軟、超微、台積電等企業資本支出與獲利展望仍具支撐力。亞洲市場中，台股、韓股與日本股市同樣受惠於AI供應鏈擴張。然而，中東局勢若惡化導致油價快速上漲，將推升企業成本與全球通膨預期，使高估值科技股面臨修正壓力。整體而言，全球股市中期仍偏多，但波動將明顯加劇，資金可能持續集中於AI受惠族群，而非全面性牛市。

在債市方面，這次油價上升可能重新推高通膨，使聯準會、歐洲央行等主要央行延後降息時程或有升息的可能性。若美國通膨維持黏著，美債殖利率恐維持高檔震盪，長天期債券價格壓力較大。相較之下，短天期債券因收益率較高、利率風險較低，吸引力相對較強。投資等級公司債也可能成為穩健資金配置標的。

在匯市方面，美元短期仍具優勢。每當中東衝突升高，市場避險情緒往往推升美元需求。同時，美國利率若維持高檔，也支撐美元表現。日圓雖具避險屬性，但因日本升息腳步放慢，與美國利差仍大，走勢偏弱。歐元則受制於能源價格風險與歐洲經濟成長低迷，歐元走勢疲弱。亞洲貨幣如新台幣、韓元則將取決於AI出口動能是否足以抵銷能源進口成本上升。

2026年全球市場主旋律並不會因為中東地緣風險而全面風險崩盤，而是「AI驅動成長、地緣風險壓抑估值」。投資策略上宜維持成長與防禦並重，科技股可逢回布局，但需搭配美元、黃金與短債降低波動風險。

台積電 輝達 通膨

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