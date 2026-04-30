快訊

台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰 權值要角高檔震盪藏變數

警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

房屋稅5月1日開徵 新成屋恐一次繳16個月

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰 權值要角高檔震盪藏變數

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰，權值要角高檔震盪藏變數。本報資料照片
台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰，權值要角高檔震盪藏變數。本報資料照片

那指與費半指數昨夜收高，台股30日開盤彈升267.96點，指數來到39,571.46點，隨後台積電（2330）向上觸及5日線，加上台達電（2308）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台光電（2383）等權值要角聯袂走強，大盤漲點一度擴大至540點以上，再度逼近4萬點大關，惟權值大軍上檔反壓不輕，漲勢又見收斂，多空於39,500點上下激戰。

美股周三受原油價格連8漲及Fed決議影響走勢震盪，儘管利率維持不變，但官員對通膨預期分歧，市場預估全年不降息機率逼近90%，四大指數漲跌互見，僅那指與費半收紅。台股ADR表現相對強勢，台積電漲0.38%、聯電勁揚9.35%，雖台指期夜盤下跌142點，但台股今早仍強勢彈升。

盤面上，五大權值股除鴻海（2317）開低在224.5元之外，其餘皆開高。其中，台積電開高25元、報2,205元，並急拉至2215元、觸及5日線；台達電開高報2,220元、聯發科開2,665元、日月光投控（3711）開490.5元。

類股方面，電子零組件、半導體、其他電子等漲幅居前，塑膠、玻陶、鋼鐵等走勢相對疲弱。聯電、旺宏（2337）、瑞軒（2489）交投相對熱絡。

回顧台股29日表現，集中市場下跌218點、收39,303點，5日線失而復得，但成交量大減至8,750億元。三大法人持續賣超476.18億元，其中外資賣超481.47億元、自營商賣超15.99億元，投信則買超21.28億元。

法人指出，AI動能續強帶動景氣維持高檔，但台股短線漲幅已大，電子權值股撐盤、結構偏虛，月線乖離擴大恐引發獲利了結。本周科技巨頭財報成關鍵，市場將更嚴格檢視AI成長力道。操作上建議逢高調節，轉向低基期族群，並關注電源散熱、PCB、記憶體與先進封裝等AI供應鏈逢回布局。

利率 台股 台光電

延伸閱讀

三大焦點交錯 台指期夜盤上半場多空對峙

外資搶買5萬張！旺宏噴天價攻量價雙榜 公告3月淨利暴增8倍

費半勁揚台積電ADR小漲 投顧：台股受惠AI剛需

台積電收低35元失守5日線 台股收跌218點

相關新聞

台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰 權值要角高檔震盪藏變數

那指與費半指數昨夜收高，台股30日開盤彈升267.96點，指數來到39,571.46點，隨後台積電（2330）向上觸及5日線，加上台達電（2308）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台光電（23

外資搶買5萬張！旺宏噴天價攻量價雙榜 公告3月淨利暴增8倍

台股29日受美股走弱影響，盤中一度回測5日線。儘管權王台積電（2330）失守均線，但「權值二哥」台達電（2308）與金控雙雄及時挺身救援，終場跌點收斂至218點，報39,303點。在盤勢震盪中，記憶體

外資賣超481億元！賣超0050最多、台積電也遭大賣 但竟大買這些金融股

台股29日收39,303.5點，下跌218.23點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超475.14億元，連三賣，合計3個交易日賣超1,386.41億元，統計外資買賣超個股發現，單日賣超元大台灣50（0

野村：ABF載板已全面轉為賣方市場 欣興目標價從600元上調到1,350元

野村證券指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買

費半勁揚台積電ADR小漲 投顧：台股受惠AI剛需

原油價格攀升，美股震盪，費城半導體指數勁揚2.35%，台積電ADR漲0.38%；投顧分析指出，美伊談判持續，短期內難見突...

台灣躍全球第六大股市 AI概念股強勁需求、台積電反彈帶動

在人工智慧（AI）概念股強勁需求、以及半導體龍頭台積電反彈的帶動下，台灣股市市值本月繼超越英國後，如今又趕過加拿大，躍升為全球第六大股市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。