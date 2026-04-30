台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰 權值要角高檔震盪藏變數

那指與費半指數昨夜收高，台股30日開盤彈升267.96點，指數來到39,571.46點，隨後台積電（2330）向上觸及5日線，加上台達電（2308）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台光電（2383）等權值要角聯袂走強，大盤漲點一度擴大至540點以上，再度逼近4萬點大關，惟權值大軍上檔反壓不輕，漲勢又見收斂，多空於39,500點上下激戰。

美股周三受原油價格連8漲及Fed決議影響走勢震盪，儘管利率維持不變，但官員對通膨預期分歧，市場預估全年不降息機率逼近90%，四大指數漲跌互見，僅那指與費半收紅。台股ADR表現相對強勢，台積電漲0.38%、聯電勁揚9.35%，雖台指期夜盤下跌142點，但台股今早仍強勢彈升。

盤面上，五大權值股除鴻海（2317）開低在224.5元之外，其餘皆開高。其中，台積電開高25元、報2,205元，並急拉至2215元、觸及5日線；台達電開高報2,220元、聯發科開2,665元、日月光投控（3711）開490.5元。

類股方面，電子零組件、半導體、其他電子等漲幅居前，塑膠、玻陶、鋼鐵等走勢相對疲弱。聯電、旺宏（2337）、瑞軒（2489）交投相對熱絡。

回顧台股29日表現，集中市場下跌218點、收39,303點，5日線失而復得，但成交量大減至8,750億元。三大法人持續賣超476.18億元，其中外資賣超481.47億元、自營商賣超15.99億元，投信則買超21.28億元。

法人指出，AI動能續強帶動景氣維持高檔，但台股短線漲幅已大，電子權值股撐盤、結構偏虛，月線乖離擴大恐引發獲利了結。本周科技巨頭財報成關鍵，市場將更嚴格檢視AI成長力道。操作上建議逢高調節，轉向低基期族群，並關注電源散熱、PCB、記憶體與先進封裝等AI供應鏈逢回布局。